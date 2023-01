Scambio di battute hot tra Oriana e Giaele. La reazione di George

NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

GF Vip 7

Uno scambio di battute hot tra Oriana e Giaele non solo è diventato virale sui social, ma ha provocato una reazione in George. Ecco quale

Le battute hot di Oriana e Giaele

Serata a tema nella Casa del GF Vip, dove non sembra essere mancato l’alcol (anche se poi è sparito). Complice forse qualche bicchiere di troppo Oriana e Giaele si sono lasciate andare a uno scambio di battute particolarmente hot.

A un certo punto si sente Oriana Marzoli dire: “La sensibilità tu ce l’hai dentro il c***”. La stoccata della venezuelana ha provocato la pronta replica da parte di Giaele De Donà, che non si è proprio trattenuta. La vippona, infatti, senza pensarci due volte ha risposto: “Eh amore, vorrei tante cose nel c***, ma non di sicuro quella”. A tenerle il gioco ancora una volta la Marzoli, che ha ribattuto: “M*****a posso dire che anch’io?”.

Questo scambio di stoccate piccanti ha provocato una reazione nei vipponi presenti. Vediamo, infatti, Alberto De Pisis, così come Luca Onestini e Nicole Murgia scappare via: “Mi dissocio”, ha commentato l’attrice, mentre l’influencer ha sottolineato la frase detta da Oriana poco prima.

In tutto ciò, però, a colpire è stata l’espressione di un altro concorrente. Parliamo di George Ciupilan, seduto lì in cucina con loro. Il ragazzo, infatti, ha osservato le due ragazze, piuttosto perplesso. Si è poi guardato intorno e ha continuato a mangiare un po’ sbigottito dalle affermazioni appena fatte, mentre tutti gli altri hanno continuato a ridacchiare di gusto.

Sul web in tanti hanno sottolineato il modo di reagire di George alle battutine spinte fatte da Oriana e Giaele: “Mi sento come lui in questo momento”, “George uno di noi” hanno scritto alcuni, che non sembrano aver particolarmente apprezzato queste uscite. Qualcun altro le ha trovate “poco eleganti”, ma c’è anche chi le difende e ci ha riso su.

Insomma una serata piuttosto su di giri nella Casa del GF Vip! Seguiteci ancora per altre news e curiosità sui vipponi.