NEWS

Andrea Sanna | 5 Dicembre 2022

GF Vip 7

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno vivendo a pieno il loro rapporto nella Casa del GF Vip, ma sembra un po’ come essere sulle montagne russe. Nel momento in cui trovano un po’ di pace, scoppia la tempesta. Nelle scorse ore i due hanno deciso di prendersi i propri spazi e stare lontani.

Oltre ad aver detto la sua su Antonino Spinalbese, nello sfogo con Nikita Pelizon e Luca Onestini ha parlato anche di Antonella Fiordelisi. Edoardo Donnamaria si è detto particolarmente avvilito.

Edoardo Donnamaria si è liberato di tutti i pensieri che lo fanno stare male e ha confessato persino di volersene andare a casa: “Me ne andrei adesso. P**ca pu***na prendo ed esco. Non sto bene qui dentro. Ste cose con lei e le cavolate, sempre queste dinamiche. Sono piano. Mi ha rotto il c***o. Sento come se mi mancasse l’aria. Fuori non mi avrebbe visto per due giorni. Qui in Casa la vedo che parla con tutti e mi incavolo. La vedi che ride mentre sto così. Delle cose che fa non le sopporto”.

Come un fiume in piena Edoardo Donnamaria ha aggiunto che fuori probabilmente sarebbe sparito per qualche giorno, ma il contesto in cui si trova non lo permette: “O prendo a capocciate il muro o mi sfogo a parlare. A lei piace quando io rosico. Lei alza l’asticella, io così non ce la faccio. Se una persona dice di volermi bene mi aspetto che non faccia cose che mi infastidiscono. Non dovrebbe parlare con tutti delle nostre cose private”.

A quanto pare Edoardo Donnamaria ha parecchio da recriminare. Il fatto che Antonella abbia indossato le tre camicie di Antonino l’ha seccato e probabilmente averglielo detto gli si è rivoltato contro: “Non si fanno queste cose. Se mi comportassi io così lei sarebbe gelosa. Le ha messe per farmi rosicare. È un’imbecille dai. Adesso se la trovo lì che parla con Antonino mi ammazzo. Io sto male e lei dire. Vorrei avere le p***e di uscire da quella porta”.

(CLICCA QUI PER IL VIDEO) A seguito di questo sfogo c’è stato un tentativo di confronto tra le parti, ma con scarsi risultati, come potete vedere dai video sottostanti. Edoardo Donnamaria ha espresso il suo disappunto ad Antonella Fiordelisi ma non sembrano essere giunti a un punto d’incontro…

Antonella “ tu fuori da qua puoi fare il cazzo che ti pare , tanto pure io farò quello che voglio “ con questa frase ha confermato che a lei di Edoardo non frega un cazzo . #Gfvip pic.twitter.com/S8HW7N3q00 — Soqquadro (@gicarestik2) December 5, 2022

Edoardo Donnamaria ha anche ribadito il volersene andare dalla Casa del GF Vip e Antonella Fiordelisi ha preso questa sua affermazione come una provocazione.

Edoardo “ io me ne voglio andare da qui dentro “ Antonella “ questa è una provocazione “. EDOARDO STAVOLTA È DAVVERO PIENISSIMO , SPERO SIA LA VOLTA BUONA PER LUI 🕯️ #Gfvip #drojette pic.twitter.com/falUnznd5D — Soqquadro (@gicarestik2) December 5, 2022

Tra i Donnalisi non sembra esserci pace. Intanto in mattinata si sono risvegliati insieme sullo stesso letto. Vedremo se in giornata Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi troveranno un punto d’incontro.