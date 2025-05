In un video che circola in rete Elena D’Amario potrebbe avere spoilerato involontariamente il nome del prossimo eliminato di Amici 24.

Amici 24, spoiler involontario di Elena D’Amario?

Oggi gli allievi di Amici 24, anche coloro che sono già usciti durante la fase del Serale, si sono potuti unire per un evento molto importante. Coloro che sono ancora nella scuola e i fuori usciti hanno avuto modo di ritrovarsi in occasione della Special Edition di Tennis & Friends patrocinata da Internazionali BNL d’Italia e dalla Fondazione Policlinico Gemelli al Foro Italico di Roma.

Una giornata diversa, che ha permesso ai ragazzi di staccare un po’ dalla frenesia delle lezioni. Il tutto in attesa di queste ultimissime settimane prima della finale di Amici 24. E a proposito di questo bel momento, sui social è diventato virale un video. Nel filmato si vede Elena D’Amario, giudice di questa edizione, seduta accanto a Jacopo Sol. A esibirsi in quel momento TrigNo. Nonostante la musica ad alto volume, si è sentito la ballerina dire a Jacopo: “La vita inizia ora”.

DIO ELENA CHE CI FA SAPERE L’ELIMINATO MENTRE LORO HANNO FATTO TUTTO PER NON FARE SPOILER #amici24 pic.twitter.com/61Qc5wcvnr — ditroppocuore (@ditroppocuore) May 3, 2025

Una frase che in tanti hanno interpretato come un chiaro spoiler da parte di Elena D’Amario sul prossimo eliminato dalla competizione. Potrebbe anche essere però che magari i due parlassero d’altro La giudice potrebbe aver detto quelle parole per un discorso precedente. Dunque questa precisazione potrebbe anche non ha nulla a che vedere con una possibile rivelazione.

Sta di fatto però che il video è diventato virale sui social e in moltissimi ora si stanno domandando il significato delle parole di Elena D’Amario. Sarà quindi davvero Jacopo Sol a lasciare la scuola o l’esternazione è stata estrapolata da un discorso più ampio?

Ricordiamo che stasera è prevista la settima puntata del Serale di Amici 24 dove scopriremo non solo chi lascerà tra la scuola tra Chiara o TrigNo, ma anche chi sarà il prossimo eliminato della serata. Ebbene, gli spoiler di Super Guida TV e Amici News ci hanno dato qualche indizio su cosa succederà stasera, in attesa di vedere l’appuntamento vero e proprio.