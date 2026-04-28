Affari Tuoi è uno dei programmi più seguiti. Condotto da Stefano De Martino, vede la presenza in studio di Martina Miliddi, che con la sua bellezza ha conquistato il pubblico. Scopriamo insieme quanto guadagna la ballerina per ogni puntata del programma televisivo.

Quanto guadagna Martina Miliddi ad Affari Tuoi?

La presenza della bella Martina Miliddi nelle puntate di Affari Tuoi, che va in onda tutti i giorni su Rai 1, non è passata inosservata. La ballerina è una novità nel cast della trasmissione e tutte le sere interviene tra un’offerta e l’altra con bellissimi balletti che scaldano l’atmosfera del programma televisivo. Secondo molti fans di Affari Tuoi, uno dei motivi della risalita per quanto riguarda lo share, sarebbe proprio la presenza della ballerina.

La carriera di Martina Miliddi è decollata dopo la sua esperienza nel talent Amici di Maria De Filippi. In seguito è entrata a far parte del corpo di ballo di Viva Rai 2, condotto da Fiorello, ed è anche apparsa nel film Buen Camino di Checco Zalone. Ad Affari Tuoi mostra quotidianamente la sua bellezza e anche il suo talento nella danza. Ma una delle domande che si pongono in molti è: quanto guadagna la ballerina? La cifra è molto alta.

Martina Miliddi ad Affari Tuoi: quanto guadagna per ogni puntata?

Secondo alcune indiscrezioni che si basano su cachet simili, il compenso per Martina Miliddi sarebbe tra i 1000 e i 5000 euro a puntata di Affari Tuoi. Si tratta di una cifra alta, segno che la Rai è pronta a sostenere chi ha talento e presenza scenica, per fare compagnia ai telespettatori. La media è indicativa e si basa su cifre che solitamente ricevono professionisti già affermati, ma sicuramente il compenso è tra queste cifre anche se la ballerina è tra le prime esperienze.

Se la presenza di Martina dovesse essere sempre più apprezzata potrebbero darle nuovi ruoli e di conseguenza le cifre citate aumenterebbero per sostenere il suo contributo alla trasmissione televisiva. Non è la sola occupazione di Miliddi. La giovane continua a fare nuove esperienze e lavora anche sui social network, dove riceve compensi che vanno dai 1500 ai 3000 euro, a seconda della richiesta. Mettendo insieme le esperienze televisive, quelle teatrali e il suo lavoro sui social, il guadagno di Martina è davvero molto importante.