Dopo solo due puntate andate in onda, la nuova edizione di Temptation Island sta già facendo discutere tutto il pubblico. Anche Elenoire Ferruzzi ha voluto dire la sua senza peli sulla lingua.

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island e abbiamo visto già diverse coppie in crisi a causa della lontananza e del loro nuovo rapporto con alcuni tentatori e alcune tentatrici.

Nello specifico ci si è concentrati su Simone con Sonia B e sul ritorno di Alessio che ha chiesto il falò di confronto a Sonia M. Tutti gli sviluppi verranno approfonditi nelle prossime puntate ma come sempre, ogni settimana, ciò che avviene all’interno del reality viene commentato dal web.

Non solamente dalle persone non note ma anche da alcune celebrità molto conosciute sui social e sul piccolo schermo. Questo è il caso di Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha dato la sua opinione senza troppi peli sulla lingua:

“Temptation Island è lo specchio reale della nostra società odierna. Uomini di dubbia sessualità che sfogano la loro ignoranza tramite gesti aggressivi e inconsulti, rassicurati solo dalle loro pochette di Gucci, sopraccigli spinzettate e gambe depilate mentre sognano di lavorare in TV.

Mentre godono nel vedere donne sempre più sole e prive di attenzioni. Perché in fondo, in realtà, le vere donne sono loro ed esclusivamente loro”.

Il commento di Elenoire Ferruzzi su Temptation Island

Elenoire Ferruzzi ha quindi preso le difese delle fidanzate che hanno preso parte alla trasmissione, puntando il dito contro alcuni atteggiamenti dei loro compagni. Non ci resta che attendere per capire come proseguiranno le prossime puntate, così da scoprire quali coppie rimarranno insieme e chi si lascerà dopo il falò di confronto.