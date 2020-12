Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma: ‘Ci siamo prese a calci, voleva denunciarmi’

Eliana Michelazzo rievoca uno dei momenti più tesi con l’ex amica Selvaggia Roma: “Una volta ci siamo prese a calci e lei voleva denunciarmi”.

Proprio quando sembrava di aver saputo tutto delle ormai chiacchieratissime ruggini fra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma, la manager svela un altro retroscena della sua nemesi. Prima di addentrarcisi a capofitto, però, non guasterà fare un breve riassunto delle “puntate precedenti”.

Dopo lo scandalo Pratigate, Eliana Michelazzo ha dimenticato il fatuo sposo Simone Coppi legandosi al trentanovenne Daniele Bartolomeo. Nel corso di una sua trasferta a Ibiza, tuttavia, stando a quanto riferito dalla Michelazzo Daniele l’avrebbe tradita con un’amica. La stessa che aveva preso le sue difese dalle poltrone di Live! Non è la d’Urso testimoniando sulla sua buona fede, e che risponderebbe al nome di Selvaggia Roma.

“Ci vorrebbero ore per elencare il male che mi ha fatto quella donna. Tutto è nato lo scorso dicembre,“ ha raccontato Eliana a Novella 2000, “quando ho scoperto che era stata insieme al mio ex mentre io ero a Ibiza. Questa cosa mi ha turbato così tanto che l’ho raccontato anche in varie storie su Instagram. Si era sempre professata mia amica… e poi sono stata pugnalata alle spalle“.

L’influencer nata in quel di Temptation Island è stata per diverso tempo coinquilina della Michelazzo, finché le cose tra le due si sono irrimediabilmente inasprite. Certo, il tradimento le ha non poco complicate, ma secondo Eliana Selvaggia si sarebbe permessa ben altre libertà. Per esempio quella di sottrarle capi di abbigliamento anche piuttosto costosi.

“In mia assenza Selvaggia rovistava nel mio armadio prendendo le mie gonne, i miei vestiti e le mie borse. Pensate che faceva in modo di non pubblicare foto e video sui social con quegli indumenti, per non farmeli vedere. Solo che, come ben sapete, le bugie hanno le gambe corte e sbirciando sui social di amici in comune ho scoperto tutto“.

La rissa prima del Grande Fratello

Sapendo che Selvaggia stava entrando nella casa del Grande Fratello VIP, dalla quale invece lei sarebbe rimasta esclusa, Eliana Michelazzo ha rilanciato da giorni queste accuse contro la Roma. Restava però da sviscerare l’ultimo (?) inedito aneddoto, riguardante quando le due si sono addirittura azzuffate.

“L’ho rivista in un locale di Roma e in quel frangente si è permessa addirittura di darmi della poco di buono. Come se fossi stata io la colpevole di tutto il caos che aveva creato. Per farvela breve, alla fine ci siamo prese a calci, ma nel vero senso della parola. Menomale che conosco il proprietario dell’esercizio, così Selvaggia è stata allontanata immediatamente dal privé dai buttafuori. Nei giorni successivi Selvaggia ha detto che mi avrebbe denunciata per percosse, cosa che non ha mai fatto… mah!”.

Ora che ha anche avuto modo di osservarla al GFVip, Eliana Michelazzo conferma la sua opinione su Selvaggia Roma e commenta così il comportamento dell’ex amica nella casa.

“Molte volte avevo vergogna di andare con lei nei locali di Roma. Basta che la signorina Selvaggia diventi un po’ brilla che inizia a far danni. Adesso su Enock e Pierpaolo ci sta marciando, perché sa di non essere così famosa per catturare l’attenzione dei telespettatori. L’unico modo per far parlare di sé è questo: inventarsi storielle e creare scompiglio. Solo che il suo problema è che a Roma noi dell’ambiente ci conosciamo tutti, frequentiamo gli stessi posti e sappiamo che le sue sono solo bugie. Sta facendo figuracce, una dietro l’altra”.

Insomma, la Michelazzo ne è sicura: i presunti flirt di Selvaggia Roma con Enock o Pierpaolo sarebbero solo il frutto di una vivace immaginazione. Ma – verrebbe da dire – chi è senza peccato scagli la prima pietra…

Novella 2000 © riproduzione riservata.