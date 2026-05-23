Tra Roma e Piemonte: le due case di Elisa Isoardi tra vita in città e rifugio in montagna. Ecco dove vive la conduttrice.

Tra Roma e le montagne del Piemonte, Elisa Isoardi conduce una vita divisa tra carriera televisiva e legame con le proprie radici. La presentatrice Rai ha scelto di vivere in due luoghi molto diversi tra loro, ma entrambi rappresentativi della sua personalità: la vivace capitale e la tranquillità della provincia cuneese. Ecco dove vive oggi.

Elisa Isoardi e il suo percorso televisivo fino a “Bar Centrale”

Il percorso professionale di Elisa Isoardi inizia nel 2005 su Rai come inviata del programma “Guarda che luna”. Negli anni successivi conquista crescente popolarità grazie alla conduzione di trasmissioni come “Italia che vai”, “Effetto Sabato” e il Festival di Castrocaro accanto a Massimo Giletti. La grande consacrazione arriva però con “La prova del cuoco”, programma di cui prende le redini dopo Antonella Clerici. Successivamente approda a “Linea Verde”, dedicato al mondo agricolo e alle tradizioni italiane, oltre a esperienze come “Unomattina” e la partecipazione a Ballando con le stelle.

Dopo alcuni anni lontana dagli studi televisivi, nel 2024 Elisa Isoardi è tornata sul piccolo schermo con “Bar Centrale”, progetto che mette al centro la provincia italiana e le sue storie quotidiane. La conduttrice ha spiegato il senso del programma con parole molto chiare a Il Riformista: “Noi vogliamo raccontare notizie positive, che fanno riflettere, e passarle attraverso la saggezza popolare dei bar locali”. Ogni puntata collega luoghi diversi della penisola, dando voce a persone comuni e valorizzando quell’Italia autentica che spesso rimane lontana dai riflettori televisivi.

Le radici di Elisa Isoardi: il legame profondo con la provincia di Cuneo

Nata a Cuneo nel 1982, Isoardi ha spesso sottolineato quanto la provincia abbia influenzato il suo modo di vedere la vita. In un’intervista a Il Riformista ha dichiarato: “Io vengo dalla provincia. Da quella di Cuneo, per l’esattezza”. La presentatrice ha poi aggiunto una riflessione sul valore umano dei piccoli centri: “Nella provincia chi è solo non è mai davvero solo. Nelle grandi città sì”. Parole che raccontano il suo forte senso di appartenenza e il desiderio di preservare un contatto genuino con le proprie radici.

Elisa Isoardi, dove vive la conduttrice Rai?

Elisa Isoardi continua a essere una figura molto seguita dal pubblico, non soltanto per la sua carriera in televisione, ma anche per il suo stile di vita. La presentatrice, secondo le indiscrezioni di Idealista, dividerebbe il proprio tempo tra due abitazioni: una nella capitale e l’altra nella sua terra d’origine, il Piemonte. La casa principale si troverebbe a Roma, in una villa nella zona di Cinecittà, quartiere che unisce tranquillità residenziale e comodità nei collegamenti con il centro cittadino. La proprietà si distingue per ambienti raffinati ma essenziali, impreziositi da dettagli vintage e da una luminosa terrazza panoramica.

Nonostante la vita professionale romana, Elisa Isoardi mantiene un rapporto molto forte con il Piemonte. La conduttrice sarebbe in possesso infatti di una casa a Castelmagno, piccolo borgo montano immerso nelle vallate cuneesi. Questo luogo rappresenta per lei un rifugio lontano dai ritmi frenetici della televisione e della città, uno spazio dove ritrovare calma e autenticità.