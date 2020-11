1 A seguito dei diversi aerei ricevuti, Elisabetta Gregoraci fa una strana richiesta agli autori del GF Vip: ecco di cosa si tratta

Siamo nel pieno della quinta edizione del GF Vip, e tra le protagoniste assolute di questa annata c’è Elisabetta Gregoraci. La conduttrice sta infatti facendo discutere per via del suo intenso rapporto con Pierpaolo Pretelli, che dal suo canto sembrerebbe provare un sentimento. Tuttavia in più di un’occasione, a dispetto di quello che si pensa all’esterno, la Gregoraci ha dichiarato di volere soltanto un’amicizia dall’ex Velino, e tra i due non sono mancati ripetuti scontri. Come se non bastasse da settimane si mormora che Elisabetta abbia all’esterno un uomo misterioso che la sta aspettando, e lei stessa ha confermato le voci a riguardo.

Per di più, proprio sulla casa del GF Vip 5, per Elisabetta Gregoraci sono arrivati diversi aeri, alcuni dei quali sembrerebbero avere dei messaggi romantici in codice. Per questo motivo adesso la conduttrice di Battiti Live pare aver fatto una richiesta specifica agli autori del reality. A rivelarlo è stato Giornalettismo, che svela come la Gregoraci abbia chiesto di non ricevere più aerei con dediche romantiche. Questo quanto si legge in merito:

“Elisabetta ha chiesto, notizia dell’ultima ora, di non volere mai più aerei che sorvolano la Casa con dediche d’amore”.

Che dunque Elisabetta Gregoraci abbia davvero chiesto agli autori del GF Vip 5 di non ricevere più aerei sulla casa? In attesa di ulteriori news in merito, poco fa è uscito in inedito retroscena sulla conduttrice e su Giulia Salemi. Pare infatti che le due abbiano dei trascorsi. Rivediamo quello che è accaduto.