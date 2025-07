In queste ore si sta diffondendo un rumor in merito a una possibile crisi tra Andrea Iannone ed Elodie. Cosa sappiamo

Una recente indiscrezione rivela che tra Andrea Iannone ed Elodie ci sarebbe una crisi in corso. Ecco tutti i dettagli che sono stati rilasciati in questi giorni.

La presunta crisi tra Elodie e Iannone

Elodie si sta godendo il successo dal punto di vista lavorativo grazie alle due tappe negli Stadi, una a Milano e una a Napoli, e anche con il lancio della sua nuova musica. Lo stesso si può dire anche per Andrea Iannone, il quale continua i suoi impegni nel mondo dello sport.

Oggi però vi vogliamo parlare del rapporto tra la cantante e lo sportivo, in quanto sono spuntate delle indiscrezioni che stanno facendo preoccupare i fan. Tra loro sembrava che tutto stesse andando per il meglio, infatti il mese scorso Iannone era in prima fila al concerto della fidanzata e la supportava in tutto e per tutto.

Adesso però le cose sembrano cambiate e a rivelarlo è stata una segnalazione da parte di Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Una follower ha chiesto se le voci su una presunta rottura tra Elodie e Andrea Iannone sono vere e lei ha replicato:

“Nonostante si vedano insieme, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei”.

Elodie e Andrea Iannone sono in crisi?

A rincarare la dose ci ha pensato anche Amedeo Venza, che nelle sue Stories di Instagram ha semplicemente scritto: “Crisi nerissima tra Iannone ed Elodie“. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni, quindi come tali vanno prese con le pinze perché solo i diretti interessati potranno rivelare la verità.

Noi di Novella2000 rimaniamo a completa disposizione nel caso in cui l’artista o lo sportivo volessero rilasciare alcune dichiarazioni per togliere qualsiasi dubbio ai fan.