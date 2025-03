Questa sera, durante la prima puntata della nuova edizione del GialappaShow, Elodie si è esibita sul palco con ‘Annalaisa‘, la parodia di Annalisa. Ecco il video e tutto ciò che è successo.

L’esibizione di Elodie al GialappaShow

Questa sera, per la gioia di tutti gli telespettatori che attendevano il momento con ansia, ha avuto inizio la nuova edizione del GialappaShow, commentato dai noti comici. Sul palco, invece, abbiamo visto il Mago Forest questa volta accompagnato da Elodie nelle vesti speciali di co-conduttrice.

Ovviamente non possono mancare gli ospiti tra intrattenimento e varietà: Estefanía Bernal, Maccio Capatonda, Capone & BungtBangt, Antonio D’Ausilio, Costantino della Gherardesca, Alessandra Ierse, Valerio Mastandrea e Marco Ripoldi. Non mancano nel cast fisso anche i comici e tra questi possiamo citare il ritorno di Brenda Lodigiani nei panni di ‘Annalaisa‘, la parodia di Annalisa.

Come possiamo vedere dal video qui sotto, infatti, Elodie ha avuto l’opportunità di mettere in scena una performance proprio con l’attrice. Mentre la cantante si è arrampicata su un palo per la pole dance, l’altra le continuava a fare delle domande abbastanza assurde e in questo modo “si è laureata in Annalaisa“.

Un momento che ha entusiasmato tutto il pubblico da casa e ha fatto ridere i fan e non solo. A voi è piaciuto questa scena? Fatecelo sapere con un commento!