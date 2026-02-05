Quali sarebbero i motivi della rottura tra Elodie e Andrea Iannone

Intorno a Elodie e Andrea Iannone continuano i gossip: sono spuntati sul settimanale Oggi i presunti motivi che avrebbero portato alla rottura tra la cantante e il motociclista.

Elodie e Andrea Iannone, i presunti motivi della rottura

Uno dei gossip del momento riguarda certamente la rottura tra Elodie e Andrea Iannone e i presunti motivi che avrebbero portato la cantante e il motociclista ad allontanarsi definitivamente.

Tra Andrea Iannone ed Elodie sembrava andare tutto a meraviglia, ma negli ultimi mesi qualcosa tra loro sembra essere cambiato. Di recente si è parlato di un presunto flirt tra il pilota e Rocío Muñoz Morales (paparazzati insieme e di cui l’attrice ha parlato senza sbilanciarsi troppo) e un avvicinamento con l’ex Belen Rodriguez. Dall’altra parte sta facendo chiacchierare anche il forte legame tra la cantante e Franceska.

Secondo il giornalista di Oggi, proprio l’artista romana e la sua ballerina sarebbero inseparabili, tanto che si parla di una presunta convivenza.

Perché si sono lasciati Elodie e Andrea Iannone? Secondo Oggi, il motociclista avrebbe dato un ultimatum alla sua ex compagna: costruire una famiglia o prendere strade distinte.

La reazione della cantante

La situazione che avrebbe portato la pop star a sentirsi sotto pressione. Per lei pare non fosse ancora arrivato il momento giusto per poter diventare madre e moglie e questo avrebbe portato dunque a una crisi e separazione.

“La cantante romana, secondo persone a lei vicine, in questo periodo avrebbe solo voglia di leggerezza e di tempo da dedicare a se stessa. Inoltre, lei non considererebbe Iannone realmente pronto ad affrontare un passo così impegnativo”, si legge sul settimanale.

Intanto dopo una dubbia frecciata sui social da parte del centauro che sembra confermare la fine della storia d’amore con la cantante, ecco nuovi aggiornamenti riportati stavolta da parte del settimanale Oggi. Il tutto a seguito delle nuove paparazzate di Chi e Diva e Donna che mostrano Elodie in compagnia della sua ballerina Franceska Nuredini.

Già nelle scorse settimane, Alberto Dandolo sulla rivista aveva parlato dell’argomento e stavolta è tornato a dare ulteriori dettagli sui motivi della rottura tra Elodie e Andrea Iannone, mai confermati dai diretti interessati.

