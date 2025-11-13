Nel tour di Elodie non mancano anche dei momenti esilaranti e divertenti. Ieri durante il concerto a Padova, l’artista ha dimenticato il microfono al centro del palco ed è corsa a riprenderlo. La scena è diventata virale, strappando più di una risata ai presenti e agli utenti del web.

Elodie dimentica il microfono

Procede con grande successo il tour di Elodie in giro per l’Italia. Dopo il live di qualche giorno fa, in cui dispiaciuta ha rivelato di avere avuto un abbassamento di voce, l’artista è tornata più carica che mai.

La cantante ha fatto tappa a Padova ieri sera, per l’unica data prevista in città. Accolta da un pubblico, come sempre calorosissimo, l’amata popstar ha portato in scena il suo spettacolo, accompagnata dai suoi musicisti e corpo di ballo.

Nel corso della serata Elodie si è resa protagonista di qualche momento divertente sul palco (esattamente come successo al collega e amico Marco Mengoni), che ha inevitabilmente strappato risate tra i presenti e agli utenti sui social.

La scena esilarante

Durante Dimenticarsi alle 7, brano dell’ultimo Festival di Sanremo, infatti come potete vedere dal video in questione diventato poi virale in rete, Elodie ha per un attimo abbandonato il microfono per poi correre nuovamente a riprenderlo.

La scenetta inutile dire che ha attirato l’attenzione di molti ed è ormai una sorta di meme tra il popolo del web.

Elodie si scorda il microfono e corre a riprenderlo come la voce che si era scordata ad eboli pic.twitter.com/v8jyNKdheX — Elodie out of context (@elodiecontext) November 12, 2025

Ovviamente il live è proseguito tranquillamente ed Elodie sul palco ha come sempre dato del suo meglio, portando a casa uno show di altissimo livello, che continua a macinare successo e spettatori.

Le prossime date per per poter seguire l’artista in giro per l’Italia saranno a Roma il 19 e 20 novembre, poi si proseguirà ancora fino a concludere proprio nella Capitale l’8 dicembre.

