Emanuel Lo scrive a Lucia dopo l’eliminazione dalla scuola di Amici 23

Andrea Sanna | 8 Aprile 2024

Amici 23

Dopo l’eliminazione di Lucia dalla scuola di Amici 23, Emanuel Lo scrive alla sua allieva sui social, riservandole un tenero pensiero che la ragazza ha poi condiviso tra le stories.

Emanuel Lo scrive a Lucia dopo Amici 23

Amici 23 con l’avvio del Serale ci sta dando modo di scoprire pian piano chi sarà il vincitore di questa edizione. Ultima eliminata di sabato è Lucia, ballerina e pupilla di Emanuel Lo. L’allieva dopo il responso dei giudici ha rivelato le sue prime sensazioni ai microfoni di Witty TV. E mentre c’è chi crede che Ayle abbia spoilerato l’uscita dell’allieva e chi come Platinette riserva qualche critica al programma, non mancano dichiarazioni d’affetto per la ragazza.

Emanuel Lo ha affidato ai social le sue parole per Lucia, un’allieva che ha sempre reputato un valore aggiunto alla sua squadra per capacità e talento. Sabato però la sfida con Sofia ha portato i giudici di Amici 23 a compiere una scelta difficile. Così il suo percorso si è interrotto. Ma l’insegnante, che ha regalato spettacolo in puntata con Lorella Cuccarini, vede un grande futuro per lei e ha deciso di mettere nero su bianco ciò che pensa di lei, augurandole il meglio e la possibilità di riabbracciarsi fuori.

Queste le parole di Emanuel Lo per Lucia dopo l’eliminazione da Amici 23: “Lucia sono davvero felice di averti avuta con me in questa esperienza. Hai fatto vedere il tuo immenso talento. Questa è la tua strada ed è solo l’inizio di tanti inizi di un percorso faticoso e meraviglioso che è la danza. In bocca al lupo, ti voglio bene! Ci vediamo fuori”.

La storia Instagram di Lucia di Amici 23 con le parole di Emanuel Lo

Le parole di Emanuel Lo chiaramente sono state poi condivise da Lucia dopo l’uscita da Amici 23. La concorrente ha commentato quanto scritto dal suo insegnante con un piccolo ma significativo pensiero: “Il migliore”. Tutto accompagnato ancora una volta da un cuore rosso.

Emanuel Lo ha perso quindi un altro importante elemento della sua squadra, dopo Nicholas, ma è certo che Lucia farà un grande percorso.