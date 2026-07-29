Emilio Fede, noto giornalista e storico direttore del Tg4, è scomparso all’età di 94 anni nel settembre del 2025, lasciando un’eredità milionaria, composta da ville, conti corrente, cassette di sicurezza e gioielli. E’ guerra tra le due figlie di Fede, Simona e Sveva, che a dicembre compariranno davanti al giudice. Ma ecco tutti i dettagli.

Emilio Fede, il patrimonio milionario dello storico direttore del Tg4

E’ trascorso quasi un anno dalla morte di Emilio Fede. Il giornalista e storico direttore del Tg4 è infatti scomparso all’età di 94 anni il 2 settembre del 2025, lasciando un’eredità milionaria, che oggi è al centro di una battaglia legale tra le due figlie, Simona e Sveva, nate dall’amore con la moglie Diana De Feo, anche lei giornalista e scomparsa nel 2021. La gestione del patrimonio continua come detto ad alimentare un acceso contenzioso familiare. L’eredità del giornalista è composta da ville, conti corrente, cassette di sicurezza e gioielli. Ma ecco che a dicembre ci potrebbe essere una svolta.

Emilio Fede, esplode la guerra sull’eredità: scontro tra le figlie Simona e Sveva

Tra qualche mese potrebbero esserci sviluppi sulla battaglia legale tra Simona e Sveva Fede per il patrimonio del padre Emilio.. Il prossimo 7 dicembre, infatti, le due sorelle compariranno davanti al giudice per un’udienza destinata come detto a segnare un passo importante nell’intera vicenda. Il gip del Tribunale di Roma, Filippo Steidl, dovrà prendere una decisione, se accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura oppure dare seguito all’opposizione presentata dalla figlia maggiore, Simona, che chiede di approfondire sul piano penale le accuse rivolte alla sorella, ovvero che avrebbe assunto il controllo del patrimonio familiare modificando, di fatto, l’equilibrio previsto dalla madre Diana De Feo. Tra le contestazioni ci sono ad esempio presunti movimenti di 450 mila euro dai conti della madre, altri 1,4 milioni di euro di cui, secondo lei, non sarebbe chiara la destinazione e la richiesta di fare luce su gioielli, argenteria e opere d’arte per un valore stimato di circa 400 mila euro. Dal canto suo Sveva ha sempre respinto le accuse, con la Procura di Roma che aveva chiesto l’archiviazione del caso. “Non è più mia sorella”, aveva detto in una intervista a La Repubblica, a dimostrazione di come oggi il rapporto tra le due sorelle sia irrecuperabile.

Emilio Fede, è guerra sull’eredità: la contesa su Villa Lucia

Il bene più simbolico al centro della battaglia legale tra le figlie di Emilio Fede è Villa Lucia, la spettacolare dimora affacciata sul Golfo di Napoli, all’interno del parco Floridiana. Simona sostiene di non averla mai potuta utilizzare, sebbene il testamento della madre la riconoscesse in comodato d’uso. La disputa riguarda anche una villa ad Anacapri e altri immobili situati nell’area dei Castelli Romani.