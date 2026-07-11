«L

e donne dovrebbero avanzare per le loro capacità. D’altro canto, però, in una società maschilista, ne riconosco l’utilità pratica come strumento di riequilibrio». Al femminismo oggi: «

Passi avanti ne sono stati fatti, ma ho come l’impressione che si sia trattato di una marcia compiuta su un terreno argilloso e friabile, dove le radici dei diritti delle donne non hanno ben attecchito».

Emma Bonino e le battaglie prioritarie

La guerra all’Iran non ha liberato le iraniane

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)