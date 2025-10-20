A distanza di più di tre anni dalla morte di suo padre Rosario, Emma Marrone è tornata a suonare la chitarra del papà. Ecco le parole della cantante, che hanno commosso tutto il web.

Il dolce post di Emma Marrone

In queste settimane Emma Marrone ha fatto ritorno sulle scene musicali con il nuovo singolo Brutta Storia. Il brano sta già facendo cantare tutti i fan, e non solo, e anticipa il prossimo progetto discografico dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Ma le sorprese non sono finite qui. L’artista pugliese ha anche annunciato due concerti evento, che si terranno la prossima estate negli ippodromi di Roma e Milano. I biglietti per questi live unici sono già in vendita e stanno andando a ruba. In attesa di scoprire come ci stupirà la cantante, in queste ore è accaduto qualcosa che ha fatto commuovere ed emozionare il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con un post pubblicato sui suoi profili social, Emma Marrone si è mostrata mentre suona la chitarra di suo padre Rosario, che come è noto è venuto a mancare poco più di tre anni fa. Nella clip vediamo la cantante esibirsi proprio sulle note del nuovo singolo Brutta Storia e in merito afferma:

“Piango perché …Questa chitarra apparteneva a Ros. E suono di m*rda perché mi tremano le mani. Ma dopo tanto tempo ho trovato il coraggio di accendere l’amplificatore per sentire il suo suono inconfondibile. Questa è la verità e io sono questa cosa qua”.

Le parole di Emma Marrone hanno naturalmente fatto emozionare tutti gli utenti e ancora una volta la cantante ha omaggiato suo padre Rosario, al quale è sempre stata legatissima. L’artista nel mentre si prepara a vivere mesi intensi e di certo non mancheranno tantissime sorprese per tutto il pubblico.