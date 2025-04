Ieri sera a Stasera tutto è possibile Emma Marrone ha fatto finalmente chiarezza sul suo rapporto con Stefano De Martino. La cantante ha risposto ai numerosi gossip che hanno parlato di un presunto ritorno di fiamma.

La verità di Emma Marrone

C’era grande attesa per l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile. Nel programma di Stefano De Martino ieri tra i protagonisti abbiamo visto Emma Marrone, accanto a Brenda Lodigiani, Giovanni Esposito e Federica Nargi. Durante il siparietto che ha visto la cantante e il conduttore, non sono mancate battute simpatiche e momenti esilaranti, così come il chiarimento sul loro rapporto dopo tanti gossip.

LEGGI ANCHE: Stefano De Martino saluta in lacrime STEP: è il suo addio definitivo al programma? (VIDEO)

Dopo lo sketch della stanza inclinata e tante le risate, a colpire il pubblico è stata la battuta che Emma Marrone ha fatto su Stefano De Martino, che non è sfuggita agli utenti.

“Emma raggiunge il telefono per chiamare il promesso sposo e avvertirlo di tutto quello che sta accadendo”, ha esordito divertito Stefano De Martino. La cantante mentre parlava alla cornetta ha imitato il conduttore durante le puntate di Affari Tuoi: “Dottore?”. A rispondere dall’altra parte è Giovanni, che ha detto di “farsi i fatti suoi”, per poi chiarire: “Questo è Affari Tuoi”.

Anche se il momento più divertente è stato quando è andata in scena la parodia di C’è posta per te, diventato “C’è posta per Step”. Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi ha fatto accomodare Emma Marrone davanti a Stefano De Martino. Poi ha ironizzato:

“Emma ha pensato tante volte di venire a casa tua, ma aspettava tu fossi single. Sono passati 15 anni e non è ancora successo. Ha chiesto aiuto a me per restituirti un paio di calzini che hai lasciato nel camerino di Amici nel 2009 dopo una lunghissima sessione di ballo”.

“Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato” #staseratuttoepossibile pic.twitter.com/IBpldRtUNq — trashtvstellare (@tvstellare) April 8, 2025

A quel punto Emma Marrone prima di aprire la busta ci ha tenuto a fare una precisazione: “L’unica cosa che torna è un paio di calzini. Non c’è nessun ritorno di fiamma o amore. Vi posso assicurare che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato”.

Ridacchiando Stefano De Martino ha chiesto conferma a Francesco Paolantoni, che ha così risposto: “Non lo so, non sono mai stato il suo fidanzato”. Emma Marrone ha quindi concluso, prima di abbracciare Stefano: “Non ti sei perso niente”.

Un momento che seppur molto divertente ha fatto finalmente luce sul loro rapporto e spento definitivamente i gossip su un ipotetico ritorno di fiamma.