Chi è Enorma Jean di Drag Race Italia? Età e Instagram

Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su Enorma Jean, tra le concorrenti della prima stagione di Drag Race Italia: l’età, il vero nome, la vita privata, la carriera, l’esperienza nel programma di Real Time e Instagram.

Chi è Enorma Jean

Nome e cognome: Davide Gatto

Nome Drag: Enorma Jean

Età: 46 anni

Data di nascita: 1975

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Fidanzato: Ha un compagno di nome Oliver

Professione: Drag Queen

Profilo Instagram: @enorma_jean

Enorma Jean età, vero nome e biografia

Iniziamo la presentazione di Enorma Jean partendo dalla sua biografia.

Nata a Milano (città in cui è nata e si è formata professionalmente) nel 1975 e la sua età oggi è di 46 anni. Non siamo in grado di dirvi la data di nascita precisa, purtroppo, e tantomeno conosciamo segno zodiacale, altezza e peso.

Sappiamo però che il vero nome di Enorma è Davide Gatto. E proprio al pubblico di Real Time ha spiegato perché ha deciso di farsi chiamare Enorma Jean: “Grande è bello, ma Enorma e proprio la taglia giusta.Lavoro, guadagno, spendo, pretendo“.

La vita privata

Cosa conosciamo riguardo la vita privata di Enorma Jean? Purtroppo non si hanno informazioni.

A oggi siamo in grado di dirvi che Davide Gatto non è single e ha un compagno di nome Oliver. Questo è tutto ciò che abbiamo trovato sul suo conto. Di sé a Drage Race Italia ha confidato la sieropositività.

Se per la vita privata non siamo in grado di dirvi tantissimo, possiamo invece contrarci sulla parte dedicata ai social. Ecco dove poter sostenere Enorma Jean!

Dove seguire Enorma Jean: Instagram e social

Gli ammiratori di Enorma Jean possono restare in contatto con lei attraverso le sue pagine ufficiali social, dove si racconta a 360°.

Non traspare nulla circa la sua vita privata, ma c’è tanto invece per quel che riguarda quella lavorativa. A suo seguito ha oltre 16 mila follower su Instagram.

È possibile trovare Enorma su Facebook, ma anche su Instagram, come dicevamo.

La carriera

C’è da dire che la carriera di Davide Gatto, conosciuto dal pubblico come Enorma Jean è iniziata nel settore della moda. Dal 1999 ha lavorato per alcuni dei più importanti brand, da Versace a Valentino o Aeffe. Il suo compito era quello di designer di accessori.

A seguire ha anche aperto un atelier di alta pelletteria nella sua città natale.

Il percorso come Drag Queen di Enorma Jean è iniziato nel 2016. A Vanity Fair ha raccontato che voleva essere artista a 360°, da autore a attore, interprete, cantante e così via. E sempre riguardo a questa sua scelta alla rivista ha spiegato: “Pensare che un uomo femminile sia ridicolo è un’offesa alla donna. Il coraggio più grande è essere se stessi. Senza gli artisti che rompono le barriere la società non progredisce“.

Enorma Jean a Drag Race Italia

A Drag Race Italia è arrivata anche Enorme Jean. Carattere deciso e ben definito ha conquistato tutti con il suo modo di essere.

Tra le partecipanti è la ‘old’ di questa edizione e, come raccolto da Real Time, ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo:

“Dico sempre alle altre drag: fate voi la fatica di essere belle e simpatiche, a me quelle che ridono sempre fanno venire la pelle d’oca… Io sono magra, non ho bisogno di essere simpatica. Non faccio più questa fatica nemmeno con il pubblico”.

E ancora: “Non è certo l’abito che fa di me una drag queen. Piuttosto il mio essere un’artista che vuole portare in scena un racconto”. Rinuncia malvolentieri al vezzo dei capelli grigi e il desiderio di Davide Gatto è quello di voler sorprendere: “anche perché so che, per motivi anagrafici, non posso certo contare sul mio fisico”.

Ricordiamo che alla conduzione e a giudicare le esibizioni delle Drag troviamo Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla.

Le Drag Queen di Drag Race

Insieme a Enorma Jean ci sono altre Drag Queen pronte a mettersi in gioco a Drag Race Italia. Ognuna di loro, con caratteristiche differenti, ha modo di farsi conoscere meglio dal pubblico.

Ecco l’elenco completo:

Una sfida davvero coinvolgente quella che vede protagoniste le Drag Queen del programma. A vincere Drag Race Italia, però, sarà una soltanto.Le puntate di Drag Race Italia sono in onda dal 9 gennaio 2022 su Real Time e già disponibili suDiscovery Plus.

Il percorso di Enorma Jean a Drag Race

Così come per tutte le Drag Queen, anche per Enorma Jean il percorso all’interno di Drag Race Italia è stato molto importante. Vediamo tutte le tappe fondamentali, intanto vi invitiamo a seguire le puntate di Drag Race Italia!

1° puntata: La prima puntata di Drag Race si è aperta con delle prove per le concorrenti. Per iniziare hanno dovuto realizzare un servizio fotografico e, a seguire, hanno dovuto realizzare un outfit a tema. Se nella prima prova a vincere è stata Elecktra Bionic, che ha avuto il vantaggio di scegliere tutto il materiale per la seconda sfida, a seguire è arrivato il momento di decretare le migliori e peggiori.Nonostante qualche prova non abbia convinto a pieno, nessuna è stata eliminata.

2° puntata: Dopo la gara di limbo con il look da carnevale, le drag queen hanno dovuto mettersi alla prova con una curiosa sfida. Il compito era quello di realizzare uno spot con un prodotto che le rappresentasse. Enorma, nonostante qualche difficoltà iniziale, è riuscita a conquistare tutti. L’ultima sfida si è basata invece sulla creazione di un look da “grandi dive” ed Enorma è stata la migliore. A non convincere, però, sono alcuni suoi atteggiamenti, che sembrano infastidire le altre concorrenti.

3° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

