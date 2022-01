Chi è Elecktra Bionic di Drag Race Italia? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Elecktra Bionic, drag queen di Drag Race Italia, dalla biografia, l’età, il vero nome, il suo lavoro, la vita privata e Instagram.

Chi è Elecktra Bionic

Nome e Cognome: Mattia Di Renzo

Nome drag queen: Elecktra Bionic

Età: 27 anni

Data di nascita: 16 maggio 1994

Luogo di nascita: Torino

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 1,90 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: commesso e drag queen

Fidanzato: è single

Tatuaggi: ha molti tatuaggi sul suo corpo (ad esempio un diamante sul petto e un disegno maculato sulla spalla)

Profilo Instagram: @elecktra_bionic

Elecktra Bionic età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Elecktra Bionic attraverso la sua biografia. Vero nome Mattia Di Renzo, è nato a Torino il 16 maggio 1994. Ha quindi 27 anni di età ed è del segno zodiacale del Toro. Vive a Beinasco, in provincia di Torino. Non abbiamo informazioni circa il suo peso, ma possiamo dirvi che la sua altezza è di 1,90 m. Quando indossa i tacchi può arrivare fino a 2 metri. Parlando di tatuaggi, invece, ne ha davvero tanti sul suo corpo. Sicuramente notiamo un grande diamente sul petto e anche un disegno maculato sulla spalla, oltre a vari sulle gambe.

Mattia Di Renzo ha anche una nipotina alla quale è davvero molto legato.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Mattia Di Renzo, non c’è nessun fidanzato, quindi Elecktra Bionic è single. Ha dichiarato che l’amore deve essere un valore aggiunto, quindi al momento bastano le amicizie per dare completezza.

Ha anche aggiunto che se avesse una vita stabile, adotterebbe un bambino. A tal proposito si dichiara a favore delle adozioni alle coppie omosessuali.

Nel dicembre 2018 Mattia ha subito un’aggressione omofoba. Aveva appena terminato una serata con un amico presso un noto locale di Torino e stava tornando a casa. Alcuni ragazzi francesi l’hanno colpito, ma lui si è difeso ed è riuscito a metterli in fuga.

Dove seguire Elecktra Bionic: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Elecktra Bionic, è possibile seguiral sui social? Ovviamente sì e a tal proposito vi rimandiamo al suo profilo Instagram.

La drag queen ha un grandissimo seguito e il profilo è pieno di sue foto in versione Elecktra. A tal proposito notiamo la sua bravura nelle creazioni che sono davvero splendide.

Carriera

Per quanto riguarda il lavoro, Mattia lavora come commesso in una profumeria di Torino da circa sei anni. Mentre la sua carriera come drag queen col nome Elecktra Bionic è iniziata nel 2012 esibendosi principalmente nei locali del capoluogo piemontese. Nel 2020 ha vinto il premio Beauty Queen Piemonte, un concorso di bellezza dedicato alle Drag Queen.

Elecktra Bionic a Drag Race Italia

Per la prima edizione di Drag Race Italia, Mattia Di Renzo è tra le concorrenti come Elecktra Bionic. Come detto, ha iniziato questa carriera nel 2012 trovando un mondo che unisce tutte le sue passioni: musica, ballo, trucco e moda. Ha anche riferito che ha scelto di essere una drag queen perché aveva bisogno di un palco dove poter urlare al mondo chi era.

Si ispira a Naomi Campbell e Dita Von Tess, ammirandone la femminilità. Ha anche affermato:

“La mia drag vuole diffondere il verbo dell’essere se stessi, del sentirsi liberi. Attraverso i miei spettacoli cerco anche di sensibilizzare su tematiche come l’omofobia, la violenza sulle donne e il razzismo”.

Ma vediamo chi sono tutte le drag queen per questa prima edizione del programma.

Le drag queen di Drag Race Italia

Scopriamo chi sono, oltre a Elecktra Bionic, le altre drag queen protagoniste della prima edizione di Drag Race Italia:

I conduttori, nonché giudici, di Drag Race Italia sono Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla.

Il percorso di Elecktra Bionic

Il percorso di Elecktra Bionic a Drag Race Italia ha avuto inizio il 19 novembre 2021 in esclusiva su Discovery+, la piattaforma streaming di Real Time. La programmazione in chiaro è iniziata invece il 9 gennaio 2022. Proprio per non fare spoiler, noi seguiremo quest’ultima.

Episodio 1: nella prima puntata le drag queen posano per un servizio fotografico ambientato a Venezia. Successivamente, per la sfida principale, il giudice ospite è Cristina D’Avena. Alle concorrenti è richiesto di creare abiti usando materiali e tessuti che trovano nel “Baule della Nonna”. Finiscono a rischio eliminazione Luquisha Lubamba e Divinity, ma alla fine sono salvate entrambe.

Episodio 2: (IN AGGIORNAMENTO)

