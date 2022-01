Chi è Le Riche di Drag Race Italia? Età e Instagram

Ecco cosa sappiamo sulla drag queen Le Riche, concorrente a Drag Race Italia. Tutto su età, vita privata e Instagram.

Chi è Le Riche

Nome d’arte: Le Riche

Vero nome: Alberto Riccobono

Data di nascita: 1986

Luogo di Nascita: Palermo

Età: 35 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: drag queen e hair stylist

Fidanzato: è fidanzato

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @leriche.dragqueen

Le Riche età, altezza e biografia

Chi è Le Riche, il cui vero nome è Alberto Riccobono, drag queen di Drag Race Italia? Il concorrente nasce a Palermo nel 1986. Sappiamo, quindi, che la sua età è di 35 anni. Non abbiamo informazioni sul peso e sull’altezza.

Non abbiamo idea se sia figlio unico oppure abbia fratelli o sorelle. Nessuna notizia nemmeno sui genitori. Ma ha un fidanzato? Tentiamo di capirlo…

Vita privata: Le Riche ha un fidanzato?

Cosa sappiamo della vita privata di Le Riche, il cui vero nome è Alberto Riccobono? Dovrebbe avere un fidanzato che si chiama Riccardo. Sul profilo Instagram, ogni tanto infatti, compaiono foto di loro insieme.

Qualche tempo fa, inoltre, dal passato di Alberto è spuntata una grande curiosità. Lui è stato uno di coloro che sono riusciti a salvarsi dal tragico naufragio della Costa Concordia il 12 gennaio 2021.

Dove seguire Le Riche: Instagram e social

Dove seguire Le Riche? Riusciamo a trovare la drag queen su tutti i social più importanti. Partiamo da Facebook sul quale possiamo trovare foto con amici e colleghi. Si passa, quindi, a Twitter con il profilo creato nel novembre 2021.

Infine Instagram è sicuramente quello più seguito con oltre 25 mila follower. Qui non solo possiamo ammirare i suoi vari look, ma anche alcune immagini legate alla sua vita privata.

Andiamo, quindi, ad addentrarci nella sua carriera…

Carriera

Prima di iniziare la sua carriera come drag queen e diventare Le Riche, Alberto Riccobono ha lavorato come hair stylist e si è avvicinato anche al mondo del teatro.

Nel 2012, poi, ha preso parte al reality Professione Lookmaker su Sky. Va, quindi, a curare l’immagine, per la trasmissione “La notte dei campioni“, di Eva Henger, Alena Serova e Rossella Brescia.

Successivamente lavora anche come truccatore e consulente d’immagine con Afef per il Music Awards di Montecarlo. Nel 2021, invece, partecipa a Drag Race Italia.

Le Riche a Drag Race Italia

Secondo quanto riporta il sito di Real Time, Le Riche, il cui vero nome è Alberto Riccobono, vive a Roma ed è una delle resident del Muccassassina. Si tratta di un famoso locale LGBTQI+ italiano. Si legge anche:

Grazie ai lustrini dei suoi abiti coloratissimi, che realizza interamente da sola, le parrucche diverse ogni volta e i cambi d’abito repentini nella stessa esibizione, Le Riche punta tutto sulla sua principale caratteristica trasformista con la quale ama stupire il pubblico ogni volta che sale sul palco.

Nel video presentazione sul suo profilo Instagram, inoltre, Le Riche spiega perché vuole partecipare a Drag Race Italia:

Essere a Drag Race Italia penso che sia l’occasione della mia vita. Ed è per questo che non voglio farmela scappare. Ed è proprio qui che giocherò tutte le mie armi.

Passiamo, adesso, ai concorrenti…

Le drag queen concorrenti

Andiamo, ora, a scoprire chi sono le altre drag queen concorrenti a Drag Race Italia oltre a Le Riche:

I conduttori, nonché giudici, di Drag Race Italia sono Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla.

Il percorso di Le Riche

Il percorso di La riche a Drag Race Italia ha avuto inizio il 19 novembre in esclusiva su Discovery+, la piattaforma streaming di Real Time. Alcuni, quindi, potrebbero già conoscere il suo destino.

Noi, tuttavia, per evitare di fare spoiler andremo di pari passo alla programmazione in chiaro. Questa è iniziata il 9 gennaio 2022.

Episodio 1: nella prima puntata del drag queen posano per un servizio fotografico ambientato a Venezia. Inseguito, per la sfida principale, viene loro richiesto di creare abiti usando materiali e tessuti che trovano nel “Baule della Nonna”. Il giudice ospite è Cristina D’Avena. A rischio eliminazione troviamo Luquisha Lubamba e Divinity, ma alla fine vengono salvate entrambe.

Episodio 2: (IN AGGIORNAMENTO)

