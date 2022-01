Chi è Ivana Vamp di Drag Race Italia? Età e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Ivana Vamp, concorrente della prima edizione di Drag Race Italia, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla su Instagram e sui social.

Chi è Ivana Vamp

Nome d’arte: Ivana Vamp

Vero nome: Daniele Alì

Data di nascita: 25 aprile 1989

Luogo di Nascita: Arezzo

Età: 32 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: drag queen, conduttore

Fidanzato: è single

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @ivanavamp

Ivana Vamp età, altezza e biografia

Andiamo a vedere cosa sappiamo sulla biografia di Ivana Vamp. Il vero nome della drag queen è Daniele Alì, e nasce il 25 aprile 1989. La sua età è dunque di 32 anni.

Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che ha frequentato il Liceo Scientifico, ma pur essendo molto bravo ha deciso di abbandonare la scuola in terzo zuperiore.

Andiamo a vedere ora cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata della drag queen Ivana Vamp non abbiamo molte informazioni.

Sappiamo che suo padre, che lavora come operaio, quando ha scoperto l’omosessualità di suo figlio lo ha cacciato di casa, e da quel momento i due non hanno più rapporti.

In molti si chiedono anche se Daniele abbia un fidanzato. Tuttavia lui stesso ha ammesso di essere single.

Scopriamo ora dove seguirlo sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Ivana Vamp: Instagram e social

Il pubblico di Drag Race Italia si sta già chiedendo dove poter seguire la drag queen Ivana Vamp sui social e in particolare su Instagram.

La drag queen ha naturalmente un profilo attivo, che vanta più di 15 mila followers.

Su Instagram Daniele condivide i momenti più belli della sua vita privata e delle sue performance.

Vediamo ora cosa sappiamo sulla sua carriera

Carriera

Il personaggio di Ivana Vamp nasce nel 2010, dopo che Daniele assiste per la prima volta a uno spettacolo drag. Da quel momento rimane folgorato e a quel punto decide di dare vita al suo alter ego. In merito alla nascita di Ivana, Alì nel corso di un’intervista per Vogue svela:

“Sono entrato in questo mondo nell’estate del 2010. Galeotta fu una serata nel litorale toscano dove vidi un gruppo di Drag Queen e ne rimasi folgorato. Allora dissi: “Ecco la mia vita!”. Le mie più grandi icone sono le dive del passato. Da Maria Callas a Sophia Loren, da Raffaella Carrà a Moira Orfei. Tra le icone musicali invece la prima in assoluto è Mina. Poi, la divina Maria Callas, Loredana Bertè, Mia Martini”.

Ma non sono. La drag queen Ivana Vamp svela anche quali sono i messaggi che vorrebbe mandare con la sua arte:

“Non devono esistere barriere all’amore. Ognuno deve essere libero di essere se stesso in tutto e per tutto, non esiste un meglio e un peggio. Esiste la persona e la sua bellezza. La libertà di poter amare chiunque vogliamo. Amare senza essere criticati, picchiati o peggio ancora uccisi. Oggi, purtroppo, viviamo ancora in un mondo abbastanza omofobo e io spero di essere un punto di riferimento per tutti quei ragazzi che ne hanno bisogno”.

A partire da gennaio 2019 Ivana Vamp conduce la rubrica “Tadà…Umpa” dedicata al mondo drag all’interno del programma Tadà, in onda su RTV38 televisione locale toscana. A novembre 2021 arriva per Daniele una grande opportunità: Drag Race Italia. Vediamo cosa sappiamo sulla sua partecipazione al programma.

Ivana Vamp a Drag Race Italia

A novembre 2021 su Discovery+ parte la prima edizione di Drag Race Italia, che viene trasmessa in chiaro su Real Time da gennaio 2022. Tra le concorrenti del programma c’è anche Ivana Vamp. Proprio Daniele in merito alla sua partecipazione alla trasmissione, sempre nel corso dell’intervista per Vogue, afferma:

“Che emozione ho provato quando ho saputo che avrei partecipato alla stagione 1 di Drag Race Italia? Ho provato un turbinio di emozioni che si scontravano tra loro: dallo stupore alla paura, dall’agitazione all’euforia, ma soprattutto incredulità. Ho compreso di essere nel cast solamente quando sono entrato nella Werk Room. […] Durante il programma mi sono lasciato andare totalmente. Ho voluto divertirmi raccontandomi e facendomi trasportare dalle emozioni del momento. Quante lacrime! E quante risate”.

Ma qual è la concorrente che Ivana Vamp temeva di più? Ecco cosa svela:

“La concorrente che temevo di più? Sapevo che Farida Kant fosse una Drag Queen completa, dal cucito al lip-sync”.

Andiamo ora a conoscere le altri concorrenti di Drag Race Italia oltre a Ivana Vamp.

Le concorrenti di Drag Race Italia

Oltre a Ivana Vamp a partecipare alla prima edizione di Drag Race Italia ci sono altre 7 concorrenti:

I conduttori e giudici di Drag Race Italia sono Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla. Ma andiamo a vedere adesso cosa sappiamo del percorso di Ivana Vamp all’interno del programma.

Il percorso di Ivana Vamp a Drag Race Italia

Il percorso di Ivana Vamp a Drag Race Italia è iniziato a novembre 2021. Solo a gennaio 2022 però il programma viene mandato in onda in chiaro su Real Time. Andiamo dunque a scoprire cosa è accaduto settimana dopo settimana all’interno della trasmissione.

1° puntata : Nel corso della prima puntata Ivana Vamp inizia ufficialmente il suo percorso a Drag Race Italia . Dopo aver superato la prima prova, Daniele supera brillantemente anche la seconda prova, quella creativa, e accede di diritto così alla seconda puntata..

: Nel corso della prima puntata inizia ufficialmente il suo a . Dopo aver superato la prima prova, supera brillantemente anche la seconda prova, quella creativa, e accede di diritto così alla seconda puntata.. 2° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

