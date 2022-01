Chi è Farida Kant di Drag Race Italia? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Farida Kant, drag queen di Drag Race Italia, dalla biografia, l’età, il vero nome, il sua carriera, la partecipazione ad Amici, la vita privata e Instagram.

Chi è Farida Kant

Nome e Cognome: Riccardo Occhilupo

Nome drag queen: Farida Kant

Età: 34 anni

Data di nascita: 1 novembre 1987

Luogo di nascita: Lecce

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: informazione non disponibile

Peso: 65 kg

Professione: Drag queen

Fidanzato: ha un fidanzato che si chiama Juri Mecarone

Tatuaggi: ha la scritta “Venere” sull’avanbraccio destro

Profilo Instagram: @farida_kant

Farida Kant età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Farida Kant, attraverso la sua biografia. Vero nome Riccardo Occhilupo, è nato a Lecce l’1 novembre 1987. Ha quindi 34 anni di età ed è del segno zodiacale dello Scorpione. È cresciuto a Maglie, in provincia di Lecce. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza, ma il suo peso dovrebbe essere di circa 65 kg. Parlando dei tatuaggi, ha la scritta “Venere” sull’avambraccio destro.

Ha rivelato che da piccolo, verso i 9 anni, si esibiva davanti allo specchio imitando le sue cantanti preferite. Improvvisava con parrucche di stelle filanti e indossando una gonna a balze della sorella che aveva già 15 anni. Aveva anche paura di essere scoperto dalla famiglia, ma il suo era un impulso troppo forte per poterlo reprimere.

Come detto, è cresciuto in Puglia, ma poi ha deciso di trasferirsi a Roma dove si è formato professionalmente come ballerino. Successivamente, verso i 19 anni, è entrato in contatto con il mondo Drag. Ma ha creato il suo personaggio, Farida Kant, nel 2013.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Riccardo Occhilupo, ci chiediamo se sia fidanzato o single. E possiamo dirvi che Riccardo, conosciuto anche come Farida Kant, è fidanzato con un ragazzo che si chiama Juri Mecarone.

Si tratta di un fiorista di Roma ed entrambi, suoi propri profili Instagram personali, hanno molte foto insieme. Non sappiamo, però, da quanto tempo duri questa relazione.

Dove seguire Farida Kant: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Farida Kant, è possibile seguirla sui social. Ovviamente sì e vi rimandiamo al suo profilo Instagram da drag queen.

L’account ha ovviamente un grande seguito ed è pieno di scatti con costumi bellissimi. A tal proposito, vi informiamo che confeziona da sola i suoi abiti.

Inoltre ha un profilo Instagram personale in cui possiamo conoscere meglio la sua vita privata e quotidiana al di fuori del personaggio di Farida Kant.

Carriera

Riccardo Occhilupo ha una carriera professionale nel mondo Drag. Come detto, ha creato il suo personaggio di Farida Kant nel 2013 con uno stile degli anni ’70 e ’80. Ha preso quindi isperazione da Patty Pravo, Diana Rossa, ma anche Madonna e Liza Minelli. E proprio quest’ultima e la sua canzone New York New York è diventato il suo cavallo di battaglia.

Le esperienze lavorative per Riccardo Occhilupo sono iniziate nel celebre locale romano Muccassassina, lavorando prima come ballerino e poi esibendosi come drag queen. E proprio nel 2013 ha vinto il titolo di Miss Drag Queen Lazio, qualificandosi per la fase nazionale dov’è arrivata al terzo posto.

Attualmente fa parte della compagnia Aterballetto di base a Reggio Emilia, infatti sta vivendo temporaneamente a Bologna.

Farida Kant ad Amici

Riccardo Occhilupo nasce come ballerino e il suo talento è indiscusso. Forse non tutti lo ricorderanno, ma prima di entrare nel mondo Drag, Farida Kant ha partecipato anche ad Amici. Era il 2010 e la classe era quella con presenti Emma Marrone, Stefano De Martino, Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti.

Nella scuola di Maria De Filippi era davvero molto apprezzato sia dai compagni che dalla maestra Alessandra Celentano. Nonostante questo, perse la sfida con il ballerino Antonio Sciscia e quindi lasciò il programma prima della fase del Serale.

Farida Kant a Drag Race Italia

Per la prima edizione di Drag Race Italia, Riccardo Occhilupo è tra le concorrenti come Farida Kant. Grande padronanza nel ballo e come performer, è anche stilista, costumista e sarta. Infatti confeziona da sola tutti i suoi vestiti.

Si presenta al pubblico con la frase: “Se non posso ispirare amore, causerò terrore!”. E ha anche aggiunto: “Ho tantissimi punti deboli. Uno di questi è l’ironia, l’ho lasciata per strada”.

Ma vediamo chi sono tutte le drag queen per questa prima edizione del programma.

Le drag queen di Drag Race Italia

Scopriamo chi sono, oltre a Farida Kant, le altre drag queen protagoniste della prima edizione di Drag Race Italia:

Il percorso di Farida Kant

Il percorso di Farida Kant a Drag Race Italia ha avuto inizio il 19 novembre 2021 in esclusiva su Discovery+, la piattaforma streaming di Real Time. La programmazione in chiaro è iniziata invece il 9 gennaio 2022. Proprio per non fare spoiler, noi seguiremo quest’ultima.

Episodio 1: nella prima puntata le drag queen posano per un servizio fotografico ambientato a Venezia. Successivamente, per la sfida principale, il giudice ospite è Cristina D’Avena. Alle concorrenti è richiesto di creare abiti usando materiali e tessuti che trovano nel “Baule della Nonna”. Finiscono a rischio eliminazione Luquisha Lubamba e Divinity, ma alla fine sono salvate entrambe.

Episodio 2: (IN AGGIORNAMENTO)

