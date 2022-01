In puntata Enzo Paolo Turchi è intervenuto per svelare la verità sul retroscena delle nozze detto da Nathaly e la smentisce

La verità di Enzo Paolo Turchi

I rapporti tra Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo sono sempre più tesi nella Casa del Grande Fratello Vip. Inoltre l’ex protagonista di Temptation Island ha rivelato un retroscena inedito, mai detto prima, che ha fatto storcere il naso alla moglie di Enzo Paolo Turchi: “Sono stata invitata al loro matrimonio. Enzo mi ha chiamato. No, non è stata sua sorella a chiamarmi come dici, ma Enzo Paolo“, ha detto Nathaly, per poi aggiungere ancora: “Mi ha anche chiamato prima di entrare qua.”

Una situazione poco chiara che ha destato perplessità in Carmen Russo. Questa sera a intervenire in puntata ci ha pensato proprio Enzo Paolo Turchi, intenzionato a fare chiarezza dopo il gossip lanciato da Nathaly Caldonazzo. Quale sarà la sua verità?

“Ciao Nathaly. Io non ti ho mai chiamata, c’è stato solo uno scambio di messaggi dove io ti chiedevo di sostenere Carmen. È tutto documentato qui sul mio telefono. Per quanto riguarda il matrimonio lo abbiamo mandato a tutti. L’abbiamo mandato a tanti artisti. E adesso ti ho mandato una foto di Carmen per sostenerla. Con tua mamma, che stimo, abbiamo lavorato insieme e siamo stati a cena insieme con altri insegnanti. Io però non ti ho mai telefonata”, ha detto Enzo Paolo Turchi.

La verità di Enzo Paolo sul MatrimonioGate… faccia a faccia con Nathaly. #GFVIP pic.twitter.com/aKpA0xDQNS — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

Ha detto Enzo Paolo Turchi. Dalla sua Nathaly Caldonazzo ha smentito il coreografo, aggiungendo poi: “Ci sono stati dunque dei messaggi vocali e uno scambio di messaggi? Però non mi sono inventata che mi hai invitata del matrimonio, confermi? Sono stata invitata, ecco”. Il ballerino ha confermato questa versione, spiegando che una persona a loro vicina ha mandato gli inviti a tutti, dunque non è stato direttamente lui a farlo: “Vi assicuro che Maria ci è rimasta male e ha pianto. Ha 9 anni e ha capito questa cosa”.

A seguire si è aggiunta anche Carmen Russo alla conversazione e anche in questo caso c’è stato uno scambio di pareri. Lui le ha invitate a non litigare, mentre lei ha dato la mano a Nathaly per una pace. Questa dunque la presa di posizione di Enzo Paolo Turchi a riguardo. La questione provocherà altre discussioni nel post puntata del GF Vip?

