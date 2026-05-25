Da qui a settembre sono diversi i matrimoni vip in programma, tante infatti le celebrità pronte a pronunciare il fatidico sì. Con un video pubblicato su TikTok, nelle scorse ore è arrivato un altro annuncio, davvero inaspettato: ecco chi si sposerà presto!

È ufficiale, il cantante si sposa: l’annuncio inaspettato

Da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza passando per Damiano David e Dove Cameron, sono diversi i matrimoni vip che si celebreranno in questi mesi, per un’estate all’insegna del fatidico sì. Un’altra coppia ha appena annunciato le future nozze, di chi stiamo parlando? Di Ernia e di Valentina Cabassi! E’ stata proprio l’influencer, con un video pubblicato su TikTok, a dare la lieta notizia, con un annuncio molto particolare: “Ero su un video vecchio che ho postato qualche giorno fa e sotto la barra di ricerca c’era scritto: ‘Martina e Rkomi si sposano'” (Martina, ricordiamo, è la sorella di Valentina e frequenta appunto Rkomi), “la più grande, Francesca, si sposa a luglio. E anche quest’altra sorella, cioè io, si sposa. E questo è il mio annuncio. Non vi racconterò neanche come me l’ha chiesto, spero mi capiate, indosso l’anello da marzo, ormai ci sono abituata.”

Ernia e Valentina Cabassi si sposano: data, location e come sarà il matrimonio (pochissimi ospiti)

Per i tanti fa della coppia è arrivata la bella notizia, Ernia e Valentina Cabassi si sposano. Come raccontato dalla stessa influencer, è già da qualche mese che indossa l’anello di fidanzamento, anche se non è voluta entrare nei dettagli della proposta. Ma, come sarà questo matrimonio? Quando verrà celebrato? Valentina ha fatto subito capire che innanzitutto sarà una cerimonia molto semplice, con pochi invitati, ovvero le rispettive famiglie e gli amici più intimi. A luglio partirà per il suo addio al nubilato, con le nozze che si terranno nei prossimi mesi, ma non è stata comunicata la data ufficiale: “Sarà intima, con poche persone, quelle più vicine a noi.”

Ernia e Valentina Cabassi si sposano: la loro storia d’amore

Ernia e Valentina Cabassi nei prossimi mesi diventeranno marito e moglie. Cerimonia semplice, pochi invitati, per uno dei giorni più importanti della vita della coppia. Il rapper e l’influencer stanno insieme dal 2019, per loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Lo scorso anno Ernia e Valentina sono anche diventati genitori di Sveva, nella parte finale del video pubblicato su TikTok l’influencer ha aggiunto infatti di essere molto felice per il prossimo matrimonio ma che: “io sono molto felice perché lo speravo, però penso che più dei figli non ci sia niente.” Restiamo in attesa di scoprire la data e la location delle nozze!