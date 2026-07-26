Elisa Isoardi detta tendenza per l’estate 2026 con il suo bikini leopardato sfoggiato durante la vacanza a Porto Santo Stefano. La conduttrice sceglie un look semplice e naturale, riportando al centro della scena il costume animalier, uno dei grandi classici della moda mare.

Estate 2026, il costume leopardato sta bene a tutte: parola di Elisa Isoardi

È tempo di vacanze anche per Elisa Isoardi, che dopo una stagione televisiva intensa è pronta a concedersi qualche momento di pausa lontano dagli impegni professionali. La conduttrice piemontese, reduce dal successo alla guida di Bar Centrale, il programma del sabato pomeriggio che ha accompagnato il pubblico durante l’inverno, ha scelto di staccare la spina prima di tornare nuovamente al timone della trasmissione a ottobre. Per il suo periodo di relax Elisa Isoardi ha puntato su una dimensione semplice e autentica, scegliendo una delle località più suggestive della Toscana: Porto Santo Stefano, nel cuore del Monte Argentario. Un luogo fatto di mare cristallino, scogli e panorami mediterranei che si sposano perfettamente con lo stile scelto dalla conduttrice, lontano dagli eccessi e caratterizzato da una femminilità naturale.

A raccontare la sua estate sono stati alcuni scatti condivisi sui social, accompagnati da una sola parola: “(A)mare”. Un gioco di significati tra il verbo amare e il mare, che racchiude lo spirito della sua vacanza: il desiderio di rallentare, dedicarsi alle nuotate e godersi il tempo libero senza pensieri. Le immagini mostrano Elisa tra le acque dell’Argentario e gli scogli della costa, con un look semplice ma capace di attirare l’attenzione. La conduttrice ha infatti scelto un bikini con stampa animalier, un grande classico che continua a essere protagonista stagione dopo stagione. Un costume che riesce a combinare carattere e sensualità senza risultare eccessivo, diventando il dettaglio centrale di un outfit da spiaggia essenziale ma ricercato.

Il bikini leopardato di Elisa Isoardi conquista l’estate: dettagli e stile del modello scelto

Il costume indossato da Elisa Isoardi dimostra ancora una volta quanto la stampa leopardata sia una delle tendenze più amate dell’estate. La conduttrice Rai ha preferito un modello due pezzi con motivo animalier all over, scegliendo una versione equilibrata e raffinata del celebre effetto maculato. A differenza di un costume più elaborato, il bikini punta sulla semplicità delle linee. Il reggiseno presenta una struttura classica con ferretto e spalline regolabili, una scelta che valorizza la silhouette garantendo allo stesso tempo comodità. Lo slip coordinato completa il look con i caratteristici laccetti laterali, un dettaglio che aggiunge un tocco più femminile e dinamico.

Il risultato è un costume capace di farsi notare senza bisogno di ulteriori accessori. La stampa animalier diventa infatti il vero elemento distintivo, trasformando anche il più semplice dei look da spiaggia in una scelta di stile. Il beauty look scelto da Elisa Isoardi segue la stessa filosofia: niente costruzioni elaborate, ma un’immagine naturale con capelli lasciati liberi e un viso senza trucco, illuminato dalla luce del sole. Negli scatti pubblicati sui social emerge proprio questa idea di bellezza spontanea. In una fotografia la conduttrice si lascia trasportare dall’acqua dell’Argentario, mentre in un’altra posa davanti alla costa rocciosa guardando verso l’obiettivo. Due immagini diverse che raccontano la stessa femminilità: sicura, elegante e senza bisogno di artifici.

Il costume animalier scelto da Elisa Isoardi conferma quindi una tendenza che sembra non passare mai di moda. Il leopardato, infatti, riesce a reinventarsi ogni anno attraverso modelli diversi, mantenendo sempre quel carattere deciso che lo rende un vero protagonista del guardaroba estivo.

Dal bikini a triangolo al costume retrò: tutti i modelli leopardati da copiare per l’estate 2026

Il look di Elisa Isoardi diventa così un punto di partenza per scoprire le diverse versioni del costume animalier da portare in vacanza. Per chi ama uno stile più sensuale, una valida alternativa è il bikini con reggiseno a triangolo e laccetti regolabili, da annodare in diversi modi per creare anche una scollatura effetto halter. Anche in questo caso lo slip con lacci sui fianchi resta uno dei dettagli più amati perché dona movimento e valorizza la silhouette. Per chi invece preferisce un richiamo alla moda del passato, questa estate il costume a vita alta rappresenta una scelta perfetta. Un modello dal fascino retrò che ricorda le dive della vecchia Hollywood, soprattutto se abbinato a un reggiseno con scollo a V o con dettagli intrecciati sul davanti. A completare il look possono essere piccoli elementi decorativi, come perline o particolari luminosi sulle spalline.

Tra le proposte più apprezzate rimane anche il costume a fascia, ideale per chi desidera un’abbronzatura più uniforme. La stampa leopardata dona a questo modello un carattere ancora più deciso, mentre lo slip a vita alta aggiunge comfort e rende il bikini adatto anche a lunghe giornate in spiaggia. Non mancano poi le versioni più moderne con dettagli cut out, capaci di trasformare il classico due pezzi in un capo versatile anche fuori dalla spiaggia. Per chi ama la stampa animalier ma trova il total leopard troppo vistoso, esistono infine modelli con piccoli inserti maculati o dettagli a contrasto: una soluzione più discreta ma altrettanto elegante.

Con il suo bikini leopardato e la sua vacanza all’insegna della semplicità, Elisa Isoardi mostra ancora una volta come il costume animalier possa essere un alleato di stile. Tra mare, natura e autenticità, la conduttrice trasforma un grande classico dell’estate in un simbolo di femminilità senza tempo.