All’Eurovision 2025 durante la finale a salire sul palco tra i tanti artisti anche Tommy Cash, che con la sua “Espresso Macchiato” ha scatenato il pubblico di Basilea. Sul finire della performance si è commosso.

Eurovision, l’esibizione di Tommy Cash in finale

Nella serata finale dell’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, dove scopriremo il vincitore, l’Estonia ha lasciato senza dubbio il segno grazie all’esibizione di Tommy Cash con il brano “Espresso Macchiato”. Durante questa esibizione finale si è persino commosso!

Un’esplosione visiva e sonora che ha diviso pubblico e giuria. C’è chi ha esultato per l’originalità e chi, invece, ha criticato l’approccio provocatorio e stereotipato del pezzo.

Ayuda: esta canción ya vive en nuestras cabezas



No podemos parar de cantar “espresso macchiato, macchiato, macchiato” con Tommy Cash, de Estonia #Eurovision2025 #EurovisiónRTVE pic.twitter.com/b9S1zw2fod — Eurovisión España – RTVE (@eurovision_tve) May 17, 2025

L’artista estone, noto per le sue performance eccentriche e il suo stile tra l’assurdo e il dissacrante, ha portato sul palco un vero e proprio teatro surreale. Con una coreografia studiata per suscitare reazioni, Tommy Cash con la sua “Espresso Macchiato” è apparso ad alcuni come una caricatura esagerata dell’Italia vista attraverso gli occhi dell’est Europa. Altri invece hanno preso con più leggerezza il pezzo dell’Eurovision.

Il brano, cantato in un mix di inglese e italiano maccheronico continua a essere tra i più chiacchierati del web. Il ritornello, “Espresso macchiato, mi amore, por favore”, peraltro da tempo è diventato virale su TikTok.

Dopo numerose reazioni negative, Tommy Cash ha però spesso chiarito le sue intenzioni: “Non voglio offendere nessuno. È una parodia che riflette l’immaginario collettivo internazionale sull’Italia. Ridiamo degli stereotipi perché sono ovunque – anche su di noi.”

Una lettura che trova sponda in parte del pubblico europeo, evidentemente. In molti hanno premiato l’Estonia con voti sufficienti per portarla tra i finalisti di questa edizione dell’Eurovision Song Contest.

In un Eurovision sempre dominato da canzoni costruite per piacere al mercato globale, “Espresso Macchiato” rappresenta di sicuro un’anomalia lucida e scomoda. Tra satira e libertà artistica, Tommy Cash con l’esibizione di stasera in finale all’Eurovision Song Contest ha dimostrato ancora una volta come la musica pop possa ancora far discutere… e dividere!