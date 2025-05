In questi giorni si parla molto di Tommy Cash, il cantante che rappresenterà l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025 con la canzone Espresso macchiato, il cui testo sta facendo discutere. Ma cosa sappiamo sull’artista? Ecco tutte le informazioni sul suo conto.

Chi è Tommy Cash

Nome e Cognome: Tomas Tammemets

Nome d’arte: Tommy Cash

Data di nascita: 18 novembre 1991

Luogo di Nascita: Tallin

Età: 33 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: rapper

Fidanzata: Tommy pare sia single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @tommycashworld

Profilo YouTube: @TommyCash

Tommy Cash età, altezza e biografia

In questi giorni il suo nome è diventato noto ai più. Ma chi è Tommy Cash e cosa sappiamo sul suo conto? Andiamo a scoprire le informazioni sulla sua biografia. Il rapper, il cui vero nome è Tomas Tammemets, nasce a Tallin il 18 novembre 1991. La sua età dunque è di 33 anni.

Attualmente sono sconosciute le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Tommy ha origini ucraine e kazake e che durante l’adolescenza era un artista di strada, noto per i suoi graffiti. A causa di problemi con la droga è stato più volte espulso da scuola e non è andato oltre la scuola secondaria.

Vita privata

Ma cosa sappiamo in merito alla vita privata di Tommy Cash?

In molti si chiedono se il cantante, che rappresenterà l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025, abbia una fidanzata.

Attualmente però non conosciamo la risposta a questa domanda.

Il rapper infatti tiene molto alla sua privacy e a oggi non è chiaro se sia legato sentimentalmente a qualcuno.

Dove seguire Tommy Cash: Instagram e social

Il nome di Tommy Cash in questi giorni è diventato famosissimo e in molti si stanno chiedendo dove è possibile seguirlo.

Se volete rimanere in contatto con il rapper il modo più semplice sono naturalmente i social.

Tommy ha infatti una pagina Instagram attiva, che vanta più di 1 milione di follower.

Il rapper ha anche un canale YouTube.

Carriera

La carriera di Tommy Cash inizia nel 2012, quando pubblica le sue prime tre canzoni: Old School, Dusk e Toxic. L’anno seguente rilascia invece il singolo Guez Whoz Bak, che viene premiato come demo dell’anno dall’emittente radiofonica estone Raadio 2. Qualche mese dopo pubblica l’EP C.R.E.A.M e nello stesso anno vede la luce anche l’album d’esordio Euroz Dollaz Yeniz.

Nel 2017, rappresenta assieme al produttore Noëp il proprio paese agli Eurosonic Noorderslag di Groningen. In seguito pubblica diverse canzoni, tra cui Rawr in collaborazione con Joji e Cry in collaborazione con gli IC3PEAK. Nello stesso anno inizia il sodalizio artistico con la cantante britannica Charli XCX nei brani Delicious e Click.

Nel novembre del 2018 Tommy pubblica il suo secondo album Yes. Negli anni a venire escono una serie di canzoni, tra cui: Zuccenberg in feat con Diplo e i Suicideboys, Benz-Dealer con il rapper polacco Quebonafide, Baby Shock, Tango e Ass & Titties.

Eesti Laul 2025

A febbraio 2025 Tommy Cash è tra i protagonisti dell’Eesti Laul 2025, la competizione canora nazionale estone che ha lo scopo di selezionare il rappresentante dell’Estonia all’Eurovision Song Contest.

Il rapper presenta così la canzone Espresso macchiato e vince la manifestazione. Sarà dunque Tommy a rappresentare l’Estonia all’ESC 2025.

Album e canzoni

Andiamo a vedere un elenco degli album di Tommy Cash:

Euroz Dollaz Yeniz e Yes.

Tra le sue canzoni più celebri ci sono invece:

Oldkool, Euroz Dollaz Yeniz’x, Leave Me Alone, Winaloto, Rawr, Cry, Pussy Money Weed, Little Molly, Zuccenberg, Benz-Dealer, Baby Shock, Tango, Ass & Titties, Espresso macchiato.

Tommy Cash ad Eurovision Song Contest 2025

Come annunciato, sarà Tommy Cash a rappresentare l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025 con la canzone Espresso macchiato. Il testo del brano, che in questi giorni ha suscitato non poche polemiche, come si evince dalla traduzione contiene espliciti riferimenti all’Italia e parla di cliché come l’ossessione per il caffè e gli spaghetti. Non mancano inoltre menzioni alla mafia, che hanno così dato il via alla polemica.

A intervenire è stato infatti il Codacons, che ha chiesto la squalifica di Tommy dalla kermesse musicale con un esposto. Lo stesso rapper è stato costretto a intervenire a seguito del caos mediatico e ha così dichiarato:

“Non volevo offendere nessuno con la mia canzone. Io amo l’Italia, ho il massimo rispetto per questo posto, amo questo paese, il cibo, l’architettura, il design, il caffè. Non era nelle mie intenzioni offendere, non avevo neppure immaginato che potesse accadere”.

Concorrenti Eurovision 2025

Vediamo insieme i concorrenti dell’Eurovision Song Contest presenti durante la prima serata del 13 maggio:

Islanda – VÆB – RÓA; Polonia – Justyna Steczkowska – GAJA; Slovenia – Klemen – How Much Time Do We Have Left; Estonia – Tommy Cash – Espresso Macchiato; Ucraina – Ziferblat – Bird of Pray; Svezia – KAJ – Bara Bada Bastu; Portogallo – NAPA – Deslocado; Norvegia – Kyle Alessandro – Lighter; Belgio – Red Sebastian – Strobe Lights; Azerbaijan – Mamagama – Run With U; San Marino – Gabry Ponte – Tutta L’Italia; Albania – Shkodra – Elektronike Zjerm; Olanda – Claude – C’est La Vie; Croazia – Marko Bošnjak – Poison Cake e Cipro – Theo Evan – Shh.

Mentre nella seconda serata del 15 maggio:

Australia – Go-Jo – Milkshake Man; Montenegro – Nina Žižić – Dobrodošli; Irlanda – EMMY – Laika Party; Lettonia – Tautumeitas – Bur Man Laimi; Armenia – PARG – SURVIVOR; Austria – JJ – Wasted Love; Grecia – Klavdia – Asteromáta; Lituania – Katarsis – Tavo Akys; Malta – Miriana Conte – SERVING; Georgia – Mariam Shengelia – Freedom; Danimarca – Sissal – Hallucination; Repubblica Ceca – ADONXS – Kiss Kiss Goodbye; Lussemburgo – Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son; Israele – Yuval Raphael – New Day Will Rise; Serbia – Princ – Mila e Finlandia – Erika Vikman – ICH KOMME.

Alcuni artisti invece sono già in finale e tra loro non possiamo non citare:

Francia – Louane – Maman; Germania – Abor & Tynna – Baller; Italia – Lucio Corsi – Volevo essere un duro; Spagna – Melody – Esa diva; Svizzera – Zoë Më – Voyage; Regno Unito – Remember Monday – What the just happened?.