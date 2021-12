1 Parlando Eva Grimaldi, Manila e Carmen

In queste ore a finire al centro dell’attenzione sono state Eva Grimaldi, Manila Nazzaro e Carmen Russo. Le tre concorrenti del Grande Fratello Vip 6 infatti dopo la fine della scorsa diretta hanno avuto modo di chiacchierare tra loro, e non è mancato un piccolo sfogo. Le gieffine si sono lamentate del fatto che in puntata si è nuovamente parlato di Alex Belli e di Soleil Sorge, che ancora una volta sono stati protagonisti assoluti della serata. Come sappiamo infatti Alfonso Signorini ha concesso ai due un nuovo confronto, e come se non bastasse l’attore ha anche avuto modo di parlare con la madre dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

In casa però sembrerebbe che i Vipponi siano stufi di sentir parlare solo di Alex e di Soleil. In particolare Eva Grimaldi, Carmen Russo e Manila Nazzaro hanno fatto notare come ormai da settimane non ci sia spazio per tutti, proprio per permettere a Belli e alla Sorge di emergere. La prima a prendere la parola è stata la Grimaldi, che ha fatto un lungo sfogo. Queste le dichiarazioni dell’attrice, riportate da Isa&Chia:

“Tutta questa cosa ha stancato sinceramente. Io ero appassionata, adoravo da casa. Mangiavo i popcorn davanti la tv per la passione, sembrava Beautiful. All’inizio ti appassiona ma adesso basta, non esistono solo Alex e Soleil. Esiste Manila Nazzaro, esiste Carmen Russo… basta! Stasera quanto è durato? Un’ora, un’ora e mezza… basta!”

A quel punto a replicare alle dichiarazioni di Eva Grimaldi sono state Carmen Russo e Manila Nazzaro. Proprio l’ex Miss Italia, che come sappiamo è molto amica di Soleil Sorge, sembrerebbe pensarla come l’attrice e così ha deciso di dire la sua. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.