Ventottesima puntata del Grande Fratello stasera su Canale 5. Quali saranno gli argomenti trattati? Cosa succederà? Vediamo insieme tutte le news sulla puntata di oggi 3 febbraio.

Grande Fratello anticipazioni 3 febbraio

Nuova settimana e nuovo appuntamento con il Grande Fratello! Anticipazioni interessanti in vista della puntata. Ecco qualche assaggio.

Uno degli argomenti più chiacchierati è senza dubbio il triangolo (non triangolo) che coinvolge Helena, Zeudi e Javier. Stasera ci sarà un vero e proprio focus in puntata, specie dopo l’ultima festa di sabato. Zeudi dopo aver espresso i suoi sentimenti per Helena (che al contempo ha ammesso come la ragazza le abbia aperto un mondo), ha deciso di fare un passo indietro. Questo perché certa che Helena sia più proiettata su Javier, anche se quest’ultimo non sembra volersi protrarre a una conoscenza. Una situazione che sembra lasciare tutti e tre in un limbo.

Il riavvicinamento di Javier a Helena vedrà stasera un confronto tra le parti.

L’argomento è stato molto discusso in Casa e in particolare Javier ha ricevuto una serie innumerevoli di critiche da parte dei suoi compagni, perché coinvolto nuovamente in una situazione ambigua. È stato condizionato dall’aereo ricevuto come pensano i suoi coinquilini? Cosa accadrà stasera e come reagiranno Helena e Zeudi? Staremo a vedere. Dubbi sui concorrenti anche sulle due concorrenti. Ci sarà futuro per loro? Ma capiremo meglio stasera.

Lorenzo e Shaila in particolare hanno avuto parecchio da ridire su Javier, ma non solo i soli. I due peraltro sono stati al centro di altre critiche e qualche litigio tra loro e con altri inquilini, in particolare con Iago. Ci sarà un confronto, come vedremo.

Il Capodanno cinese ha scaturito qualche antipatia nella Casa.

Primi segnali di avvicinamento invece tra Shaila e Stefania, dopo innumerevoli tensioni. Stefania ha avuto un primo chiarimento anche con Jessica. Durante la festa ci sono anche varie incomprensioni tra Mariavittoria, Tommaso e Maxime, così come per la coppia dei Tommavi.

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

Tra le altre news e ultim’ora sul Grande Fratello, non possiamo non menzionare l’acceso confronto tra Shaila e Iago, due concorrenti che non provano grande simpatia reciproca. Stasera se ne parlerà.

Lo sfogo di Lorenzo in puntata ha suscitato delle perplessità dei suoi compagni.

Tra i momenti di dolcezza, invece, assisteremo a un bel momento per Chiara con sua mamma. Anche Lorenzo riceverà una sorpresa (una lettera).

Ci saranno poi le nuove nomination, così come il risultato del televoto che vedrà una nuova eliminazione.

Anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

I sondaggi invece cosa dicono? Novella2000.it in settimana ha aperto un sondaggio in cui ha chiesto agli utenti di votare chi merita di restare nella Casa. Ebbene oggi abbiamo il responso.

Ricordiamo che al televoto abbiamo Emanuele, Iago, Ilaria, Jessica, Luca (Giglio) e Zeudi. A prendere il maggior numero di preferenze Iago con il 55%. alle sue spalle abbiamo invece Zeudi al 14%, seguita da Jessica al 13%. Si passa poi a Emanuele fermo al 9% e Giglio all’8%. A chiudere Ilaria al 2%.

Se così fosse dunque Ilaria dovrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello. Ma ci sarà da attendere stasera per scoprire quale sarà il risultato effettivo.

Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Questa sera il Grande Fratello a che ora va in onda? La puntata del reality show è come di consueto prevista alle ore 21:30/21:40. Per prima cosa sentiremo le anticipazioni, poi si entrerà nel vivo della serata.

Le anticipazioni del Grande Fratello: dove e quando va in onda

Dove va in onda il Grande Fratello? Quando e a che ora? Vi proponiamo qui tutti gli orari a disposizione:

Gli appuntamenti previsti sono il lunedì e il giovedì su Canale 5, alle ore 21:30 minuto più minuto meno.

e il su alle ore minuto più minuto meno. Poi per quanto riguarda i vari daytime , abbiamo i seguenti orari: su Canale 5 alle 10:55 e alle 13:40 . Poi alle 16:30 circa. Si passa anche agli appuntamenti di Italia 1 alle 12:15 , alle 13:00 e infine alle 18:15 .

, abbiamo i seguenti orari: su alle e alle . Poi alle circa. Si passa anche agli appuntamenti di alle , alle e infine alle . Canale 5 dà dello spazio al GF anche durante Mattino 5 e Pomeriggio 5 , dove vengono affrontati alcuni temi e date anticipazioni .

dà dello spazio al anche durante e , dove vengono affrontati alcuni temi e date . Anche su La5 tutti i giorni scopriamo i segreti della Casa grazie al GF Daily, presentato da Rebecca Staffelli alle 19:10.

Il Grande Fratello va in onda tutti i giorni h24 su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale del reality show.

Conduttore e opinionisti del GF

Al Grande Fratello chi sono il conduttore e gli opinionisti? Il padrone di casa del reality show è, ancora una volta, Alfonso Signorini. Se parliamo invece delle opinioniste possiamo dire che abbiamo Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Inviata social del GF è Rebecca Staffelli.

I concorrenti del GF chi sono?

Chi sono tutti i concorrenti del Grande Fratello? Partiamo per ordine con l’elenco degli uomini: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini (ELIMINATO), Clayton Norcross (ELIMINATO), Emanuele Fiori, Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Federico Chimirri, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO). La lista dei protagonisti prosegue ancora con la presenza di: Lorenzo Spolverato, Luca Calvani (ELIMINATO), Luca Giglioli, Maxime Mbanda, Mattia Fumagalli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Passiamo alle donne di questa stagione del reality show di Canale 5. Ecco chi sono: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Eva Grimaldi, Federica Petagna (ELIMINATA), Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA). La lista continua con: Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maria Monsè (ELIMINATA), Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Perla Maria Paravia (ELIMINATA), Shaila Gatta, Stefania Orlando, Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.