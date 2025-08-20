Un ex concorrente del GF sarebbe coinvolto in una frequentazione segreta con una fan molto più giovane. Dall’indiscrezione si parla di messaggi, videochiamate e regali gestiti da lei. Il gieffino pare stia facendo il possibile per mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.

GF, l’indiscrezione su un ex concorrente

Scottante indiscrezione è emersa in queste ultime sul longevo reality show, in partenza nuovamente a settembre. Si dice che un ex concorrente del GF sarebbe al centro di una tresca segreta che ha già scatenato voci e supposizioni tra gli utenti sul web. A lanciare l’indiscrezione sul Grande Fratello sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza, che attraverso i loro profili Instagram hanno svelato alcuni dettagli che stanno facendo discutere.

In una storia condivisa da Deianira, si legge: “Io e Amedeo abbiamo saputo che un ex concorrente del GF è coinvolto in una tresca segreta: si starebbe sentendo spesso su WhatsApp e in videochiamata con una ragazza di un fandom molto più giovane di lui. Lei sarebbe già innamoratissima, mentre lui tiene tutto nascosto nel massimo riserbo.”

Storia Instagram Deianira Marzano e Amedeo Venza su ex concorrente del GF

La rivelazione ha subito infiammato i maggiori social. Gli utenti e fan del GF hanno iniziato a ipotizzare chi possa essere il misterioso protagonista di questa storia. Le informazioni, per quanto vaghe, lasciano spazio a diverse interpretazioni, anche perché Amedeo Venza ha aggiunto un ulteriore dettaglio curioso: pare che la giovane in questione sia una delle responsabili dell’organizzazione dei regali che i fan inviano all’ex gieffino.

Un dettaglio non da poco, che farebbe pensare a una frequentazione diventata qualcosa di più personale e riservato.

Per ora, però, avvolto dal mistero. Non sono emersi nomi né conferme ufficiali, ma la vicenda è bastata per far esplodere le congetture in rete, tra chi critica, chi romanticizza e chi semplicemente vuole saperne di più. Una cosa è certa: se tutto verrà confermato, ci troviamo davanti a un rumor davvero clamoroso che riguarda un concorrente del GF.