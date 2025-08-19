La prossima edizione del Grande Fratello potrebbe vedere tra i suoi concorrenti il presunto flirt di un famosissimo cantante, che ha partecipato anche all’ultimo Festival di Sanremo!

Presunto flirt di un cantante al Grande Fratello?

La casa del Grande Fratello è pronta ad aprire le porte a nuovi concorrenti. Gabriele Parpiglia è tornato a darci qualche indicazione a proposito di una delle papabili protagoniste. Già nelle rubriche precedenti il giornalista nella sua newsletter ha parlato di una presunta inquilina che presto varcherà la Porta Rossa.

Stando a quanto ripreso da Parpiglia in “Chicchi di gossip” si tratterebbe di una ragazza spagnola, che vive e lavora a Milano e che avrebbe avuto un flirt con Olly. La giovane avrebbe attirato l’attenzione e dunque potrebbe essere il volto giusto per il prossimo Grande Fratello:

“Clamoroso, l’ex di Olly verso il GF Nip. Nelle rubriche precedenti avevamo svelato che al Gf sarebbe approdata una concorrente spagnola di nome Angela. Bene, la ragazza che di professione fa la hostess in un hotel di Milano, è giunta al terzo provino.

Ma lo scoop che abbiamo scoperto in queste ore è un altro, Angela ha avuto un flirt recente con il cantante Olly. Lui l’ha contattata su Instagram, poi la prima uscita, la seconda e infine hanno iniziato una storia. Sarà questo il motivo che l’ha portata al GF? O lo scoop lo abbiamo scoperto per primi noi?”.

Vedremo dunque se si concretizzerà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello e se emergerà o meno questo dettaglio non da poco!

Ma non solo questo, perché nella sua newsletter il giornalista ha fatto non solo sapere che non ci saranno personaggi già apparsi in TV, ma che l’idea iniziale di guest star sarebbe stata accantonata subito. Il prossimo Grande Fratello è pronto a tornare e, se così fosse, tornerà davvero alle origini!