Ieri 4 maggio si è tenuta la nuova registrazione del dating show. Ecco tutte le anticipazioni di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico

Nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi, a distanza di alcuni giorni dall’ultima in cui non sono mancate le sorprese. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da LorenzoPugnaloni.it ha avuto spazio il trono di Gianmarco Steri.

Il tronista ha realizzato un’esterna con Nadia. Lei è andata al suo negozio per fargli gli auguri di compleanno e proprio questo è stato il luogo del loro incontro. A Gianmarco ha regalato una loro foto insieme.

In seguito si è verificata l’esterna anche con Cristina. Insieme agli amici di lui ha voluto fargli una sorpresa. Tornati in studio, come riferito dalle anticipazioni di Uomini e Donne, Gianmarco ha fatto sapere che a lui arriva di più Nadia; lei ha quindi pianto malinconica. Su Cristina ha spiegato che ha accolto la sua sensibilità, ma non quello che la corteggiatrice vorrebbe che a lui arrivasse. In generale ha ballato con entrambe e la prossima settimana arriverà la scelta!

Trono Over, le anticipazioni del 4 maggio

Stando a quanto si legge dalle anticipazioni di Uomini e Donne si è parlato anche del Trono Over del dating show. Una coppia ha lasciato mano nella mano il programma. Nello specifico si tratta di Margherita Aiello e Dennis.

Spazio anche ad Arcangelo a centro studio con Cinzia e Marina. Dalle immagini abbiamo appreso che con la prima c’è stato un bacio. L’altra dama quindi ha voluto troncare la conoscenza. A questo punto Gemma si è intromessa perché vuole capire il reale motivo che ha spinto il cavaliere a chiudere.

Morena Farfante sta uscendo con Francesco. Lei ha fatto sapere di essere molto presa da lui, ma il cavaliere non sembra provare ancora dei veri e propri sentimenti. Però pare abbiano avuto degli importanti momenti insieme e la dama, delusa, è tornata a sedersi lasciando il centro dello studio.

Queste dunque tutte le anticipazioni di Uomini e Donne del 4 maggio.