Roberta Rei, giornalista e inviata de Le Iene, ha condiviso sui social il dolore per la perdita del suo bambino. In un lungo post, definisce questo momento come “il periodo più difficile di sempre” e lanciato un messaggio forte a tutte le donne che vivono lo stesso lutto.

Il dolore di Roberta Rei de Le Iene

Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, Roberta Rei, giornalista e inviata storica de Le Iene, ha scelto di condividere sui social una pagina profondamente dolorosa della sua vita. Un racconto personale e struggente: «È stato il periodo più difficile di sempre», ha esordito nel suo post.

LEGGI ANCHE: L’ex vincitrice del GF Martina Nasoni è stata operata al cuore, come sta (VIDEO)

Con una foto in bianco e nero, un sorriso appena accennato e il mare sullo sfondo, Roberta Rei ha deciso di aprirsi con chi la segue. Ha raccontato la gioia inaspettata della gravidanza e, poco dopo, la devastazione per la perdita del bambino:

«Improvvisamente incinta, improvvisamente felice come mai nella vita… A quattro mesi inoltrati, poi, “la natura ha scelto per te” e il dolore più grande. Viscerale, anche quello, dei più forti mai provati».

La giornalista ha descritto anche il momento in ospedale, il dolore di chi vive un’esperienza contraria a quella delle altre madri presenti: «Ho sentito i pianti di quelle creature che venivano al mondo. Erano dei coltelli che si infilavano nello stomaco», ha scritto, aggiungendo: «Non deve essere così per nessuna donna che va incontro a un aborto. Che lo abbia scelto o meno».

Post Instagram Roberta Rei

Poi rivolgendosi a tutte quelle donne che hanno vissuto lo stesso dolore, spesso nel silenzio, Roberta Rei ci ha tenuto a dedicare un messaggio: «Dovete abbracciarvi. E dovete chiedere aiuto. Se non ci riuscite da sole, chiedete aiuto. E a chi vi sta intorno dico: abbracciatele sempre».

Nel suo compleanno così diverso dagli altri ha sottolineato: «Per me invece sono 40, con enormi consapevolezze in più… Si può essere fragili, non c’è da nasconderlo, anche questo ho imparato».

Un racconto che ha commosso molti, trovando parole d’affetto non solo da personalità dello spettacolo, ma anche da numerosi fan e donne che hanno affrontato lo stesso dolore di Roberta Rei, alla quale mandiamo un sincero abbraccio.