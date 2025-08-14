Ora è ufficiale! Anche Nancy Brilli è nel cast di Ballando con le Stelle

Non mancano le news giornaliere su Ballando con le Stelle. Quest’oggi i canali ufficiali del programma hanno annunciato la presenza di Nancy Brilli nel cast del concorrenti di questa edizione.

Nancy Brilli concorrente di Ballando con le Stelle

Come aveva anticipato Gabriele Parpiglia in questi giorni, certo che a breve sarebbe arrivata l’ufficialità (anche Davide Maggio ne aveva parlato), ecco che le pagine di Ballando con le Stelle hanno confermato la presenza di Nancy Brilli nel cast.

Dopo tante indiscrezioni a riguardo, finalmente ora è tutto vero. L’attrice sarà presente tra i concorrenti del dance show condotto da Milly Carlucci. Ad annunciarlo è stata proprio lei mediante un video pubblicato sulle pagine social della trasmissione. Con grande entusiasmo e il sorriso stampato sulle labbra, Nancy Brilli ha reso nota la notizia, tanto attesa:

“Eccoci qua! Finalmente dopo tanto tempo farò Ballando con le Stelle. Ah mi diverte moltissimo e sono molto contenta di questa nuova avventura, di lavorare con Milly, di conoscere i miei nuovi colleghi ballerini. E, perché no, iniziare una gara anche con me stessa. Bisogna vedere che riesco a combinare. Ma sono capa tosta e qualcosa imparo, imparo a ballare ed è fantastico! Ciao, a presto”.

È ufficiale: Nancy Brilli porterà fascino e ritmo a #BallandoConLeStelle 2025. 🌟

Ti aspettiamo in pista 💃💫@milly_carlucci pic.twitter.com/Vs3N5osO8y — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 14, 2025

Insomma un’altra gran bella sorpresa dopo l’annuncio di ieri del ritorno tra i maestri di Simone Di Pasquale. A Ballando con le Stelle Nancy Brilli promette dunque di impegnarsi e dare del suo meglio per ottenere il miglior risultato possibile, tutto però con la voglia di divertirsi!

Fino a ora, nell’ordine, sono stati ufficializzati i seguenti concorrenti: la signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Andrea Delogu e Rosa Chemical. Poi ancora nei giorni a seguire Marcella Bella, Francesca Fialdini e Barbara d’Urso. A seguire si è passati a Martina Colombari e ora Nancy Brilli. Ancora il cast è incompleto e mancano tanti elementi. Chi vedremo nel programma tra gli altri? Tanti rumor a riguardo, ma si attende come sempre l’ufficialità!