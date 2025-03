Dopo le dichiarazioni di Fedez a Il Corriere della Sera, in cui ha affermato di essere pronto a denunciare Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi ha risposto sui suoi social: “Lo querelerò per diffamazione e minacce”.

La risposta di Fabrizio Corona a Fedez

Nella giornata di oggi mediante Il Corriere della Sera sono arrivate le dichiarazioni da parte Fedez che, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sul suo conto e sull’ex Chiara Ferragni, ha fatto sapere di volere prendere provvedimenti. Il quotidiano ha raccolto le dichiarazioni del cantante, che si è detto pronto a denunciare l’ex re dei paparazzi.

A distanza di ore da questo intervento al CorSera, Fabrizio Corona ha pensato bene di intervenire per difendersi e commentare in qualche modo le parole di Fedez. Così Corona si è affidato al suo profilo Instagram, in cui ha pubblicato un lungo messaggio, che vi riportiamo qui in seguito:

“A proposito della richiesta di ammonimento che ho ricevuto su iniziativa di Fedez, letto il contenuto, e letto quanto viene pubblicato dalla stampa e sui social farò quello che non volevo fare“.

Ed è qui che Fabrizio Corona ha affermato che dopo avere appreso il tutto ha deciso di intervenire: “Querelerò Federico Lucia per diffamazione e minacce, perché ho le prove di quanto ho scritto e detto. Non ho commesso nessuno stalking. Nessuno può fermarmi dal dire e pubblicare la verità. Tantomeno minacciando azioni giudiziarie basate sul nulla e anzi smentite da documenti scritti e orali”.

Il messaggio di Fabrizio Corona, come mostrato dall’immagine sotto è poi proseguito. Andando ancora avanti leggiamo:

“(…) Questa volta prevedo che Federico Lucia farà la più grande figura di m***a colossale nei confronti dei suoi fan, delle sue donne (a detta sua amate) e di quei ragazzi che lo idolatrano. Io parlo con i fatti e con le prove. Come ho fatto in ogni singola puntata di falsissimo (programma di inchiesta e di informazione)“.

La storia Instagram di Fabrizio Corona

Questa quindi la presa di posizione da parte di Corona. Potrebbe arrivare ancora una replica da parte di Fedez?