Spuntano 3 nuovi nomi per The Couple e tra loro ci sarebbe anche Jasmine Carrisi!

A rilento prosegue la ricerca di nuovi protagonisti per il cast di The Couple. In queste ore non si è parlato solo della data di inizio e del montepremi finale, ma anche di altri 3 nomi che potrebbero partecipare. E tra loro ci sarebbe anche la figlia di Albano. Chi? Ve lo sveliamo qui….

3 nuovi nomi a The Couple

Si pensava a un possibile slittamento di The Couple (fonte Davide Maggio), ma TV Blog oggi ha assicurato e fatto sapere che come previsto il programma di Ilary Blasi partirà ufficialmente il 7 aprile e svelato qualcosa in più sui montepremi e non solo.

C’è grande attenzione infatti anche per i concorrenti che potrebbero prendere parte alla nuova trasmissione di Canale 5. A parte Soleil Sorge, unica ad avere smentito il suo coinvolgimenti per altri progetti in cui sarebbe coinvolta e impegnatissima. Gli altri invece non si sono espressi al momento.

In attesa di capire quindi quale sarà il cast ufficiale di questa edizione di The Couple, sempre TV Blog ha lanciato 3 nuovi possibili nomi. E tra loro è spuntato anche quello della figlia di Albano Carrisi. Chi? Si starà chiedendo qualcuno. Ebbene pare che in lizza ci sarebbe anche Jasmine Carrisi. Ecco il trafiletto riportato dal sito web che ha lanciato la notizia con le papabili concorrenti:

“Su The Couple possiamo ora aggiungere che la formazione del cast, opinionisti compresi, è ancora in alto mare. Al momento paiono confermate le sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta e Jasmine Carrisi, la figlia di Albano. Ma la vera novità è che, essendo un game, il montepremi in palio, secondo alcune voci che circolano, pare essere di un milione di euro. Scelta un po’ discutibile visti i tempi che viviamo, qualora fosse vera, ma pare fortemente voluta nella speranza di convincere i Vip giusti, che però sembra fatichino comunque ad arrivare”.

Quindi ancora ci sarà parecchio da lavorare ma TV Blog dà per certa la presenza di Brigitta e Benedicta Boccoli, così come di Jasmine Carrisi. Saranno davvero loro a partecipare a The Couple? Vedremo chi sarà o no confermato e attendiamo news ufficiali.