Non solo televisione per Federica Panicucci, che ha raggiunto un obiettivo coltivato con passione e costanza: la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche è il nuovo capitolo della sua vita. Ecco l’annuncio sui social.

Dalla televisione all’università: una carriera ricca di successi per Federica Panicucci

Il nuovo traguardo arriva in un periodo particolarmente intenso e felice per Federica Panicucci. Solo pochi giorni fa, la conduttrice ha concluso un’altra stagione alla guida di Mattino 5, salutando il pubblico dopo 182 puntate dedicate a cronaca, attualità e informazione. Anche in quell’occasione aveva scelto di ringraziare chi l’aveva accompagnata nel percorso quotidiano, sia davanti alle telecamere sia dietro le quinte: “Abbiamo fatto un viaggio bellissimo insieme, durato 182 puntate! Grazie alla mia squadra unica e insostituibile! E grazie a voi tutti per avermi seguito con così tanto affetto. Ci rivediamo a settembre”.

Originaria di Cecina e milanese d’adozione, Federica Panicucci ha iniziato la sua esperienza nel mondo dello spettacolo giovanissima, muovendo i primi passi in televisione nei primi anni Novanta. Nel corso della sua carriera è diventata uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo, partecipando a programmi storici come il celebre Festivalbar e lavorando anche nel settore radiofonico. Negli ultimi anni si è affermata come una delle protagoniste della programmazione Mediaset, conquistando il pubblico della fascia mattutina e pomeridiana. Ora, accanto ai successi professionali, arriva una soddisfazione personale che ha deciso di condividere con tutti.

Federica Panicucci, notizia bomba: l’annuncio a sorpresa dopo Mattino 5

Un momento speciale, vissuto lontano dal clamore televisivo ma subito condiviso con il pubblico che da anni la segue con affetto. Federica Panicucci ha scelto i social network per raccontare una conquista personale che racchiude anni di impegno, sacrifici e passione: la conduttrice ha conseguito la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, raggiungendo un obiettivo che definisce profondamente significativo.

La presentatrice si è mostrata sorridente e piena di emozione negli scatti pubblicati online: un elegante tailleur bianco, la corona d’alloro sul capo, un bouquet di fiori tra le mani e la tesi di laurea hanno accompagnato il giorno della proclamazione. Un’immagine che ha immediatamente attirato l’attenzione dei suoi follower, felici di celebrare insieme a lei questo importante passaggio.

A raccontare il valore di questo risultato è stata la stessa Panicucci attraverso parole cariche di sentimento: “Oggi ho raggiunto un traguardo che sento profondamente mio. La laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Un percorso che parla di studio, disciplina, curiosità e desiderio e arriva in una fase piena della mia vita e per questo ha un sapore ancora più intenso”. Un percorso universitario portato avanti parallelamente agli impegni professionali e alla vita privata, che oggi rappresenta una soddisfazione ancora più grande.

Il messaggio pubblicato su Instagram ha ricevuto moltissime reazioni positive. Numerosi fan hanno voluto dedicarle parole di affetto chiamandola con entusiasmo “Dottoressa Panicucci”, sottolineando la determinazione necessaria per affrontare un percorso di studio così impegnativo dopo una lunga carriera televisiva. Anche diverse colleghe e amiche, tra cui Simona Ventura e Cristina Chiabotto, hanno espresso pubblicamente la loro vicinanza e le loro congratulazioni.

I festeggiamenti sono proseguiti a Milano insieme al compagno Marco Bacini, al suo fianco dal 2016. L’imprenditore ha voluto dedicarle un messaggio semplice ma affettuoso: “Congratulazioni amore mio”. La coppia ha celebrato il momento con una cena in un locale di sushi, accompagnata dagli immancabili confetti rossi, presentati con un packaging a forma di tocco universitario, e da una torta alla frutta con la scritta “Congratulazioni”.

Per Federica Panicucci si chiude così un capitolo importante, iniziato con curiosità e determinazione e concluso con una grande soddisfazione: come lei stessa ha scritto, si sente “Grata, emozionata e felice”.