Kikò Nalli è stato ospite de La Volta Buona e ha parlato delle sue condizioni di salute dopo l’ultima dose di vaccino anti-Covid. L’uomo è finito su una sedia a rotelle. Nello studio è calato il gelo.

Kikò Nalli sulla sedia a rotelle per colpa del vaccino anti-COVID-19: nello studio cala il gelo

Kikò Nalli è tornato a parlare apertamente della sua vita privata e degli ultimi anni complessi vissuti dopo l’emergenza Covid. Ospite de La volta buona, l’hair stylist ha ripercorso un periodo segnato da difficoltà fisiche, psicologiche e da una progressiva perdita di capelli che lo ha portato infine a sottoporsi a due interventi di trapianto. Nalli ha spiegato di aver attraversato una fase molto delicata dopo l’ultima vaccinazione contro il Covid, raccontando un episodio che, a suo dire, avrebbe avuto conseguenze importanti sul suo stato di salute.

L’hair stylist ha riferito di essersi sentito male poche ore dopo la somministrazione, fino a non riuscire più a reggersi in piedi. Durante l’intervista, la conduttrice Caterina Balivo ha chiesto chiarimenti sulle affermazioni, sottolineando come i vaccini abbiano avuto un ruolo fondamentale nella gestione della pandemia. Kikò ha ribadito la sua esperienza personale, parlando di un peggioramento delle sue condizioni fisiche e di problemi alla schiena già presenti, aggravati – secondo la sua ricostruzione – in quel periodo. L’ex volto televisivo ha spiegato che, a seguito di questa fase difficile, ha iniziato a vivere un forte stato di ansia che lo ha portato a isolarsi e a modificare le sue abitudini quotidiane.

Kikò Nalli e il trapianto ai capelli

Tra le conseguenze del periodo di stress, Kikò Nalli ha raccontato anche una significativa perdita di capelli, che ha influito profondamente sulla sua immagine e sul suo benessere personale. È stato proprio questo aspetto a spingerlo a valutare la chirurgia estetica. Dopo aver raccolto informazioni nel settore e aver visitato diverse cliniche, anche all’estero, ha scelto di sottoporsi a due interventi distinti di trapianto: uno nella zona frontale e un secondo nella parte posteriore del cuoio capelluto.

Nalli non ha nascosto le difficoltà dell’operazione, definendo il trapianto un intervento doloroso, ma ha sottolineato come i risultati possano essere molto soddisfacenti grazie all’utilizzo dei propri capelli.

Nel corso del suo racconto, l’hair stylist ha evidenziato come il trapianto di capelli sia oggi una procedura sempre più comune, anche tra personaggi noti del mondo dello spettacolo. Ha inoltre spiegato come Paesi come la Turchia siano diventati punti di riferimento nel settore soprattutto per i costi più accessibili, più che per differenze tecniche sostanziali. Un percorso, quello di Kikò Nalli, che racconta non solo una scelta estetica, ma anche il tentativo di ritrovare equilibrio e serenità dopo un periodo personale particolarmente complesso.