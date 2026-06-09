Sofia Goggia si è laureata. La campionessa ha scelto una tesi particolare per questo importante traguardo.

Un altro importante traguardo arricchisce la straordinaria carriera di Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, tra le atlete più amate e vincenti dello sport italiano, ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso la Luiss di Roma.

Sofia Goggia si è laureata: la tesi scelta dalla campionessa

Sofia Goggia si è laureata. Un risultato raggiunto parallelamente agli impegni agonistici che conferma ancora una volta la sua determinazione e la capacità di affrontare nuove sfide con la stessa grinta mostrata sulle piste da sci. La notizia è stata condivisa dalla stessa Goggia attraverso un post pubblicato sui social, dove appare sorridente insieme a familiari e amici mentre indossa la tradizionale corona d’alloro. Un momento di grande soddisfazione che arriva pochi mesi dopo la conquista della medaglia di bronzo nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Cortina 2026.

Per concludere il suo percorso universitario, Sofia Goggia ha scelto un argomento particolarmente vicino alla sua esperienza personale. La tesi, intitolata “Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi: dall’antica Grecia ai giorni nostri”, analizza il ruolo dei Giochi Olimpici come strumento di influenza culturale e politica nel corso della storia.

Un tema che si intreccia perfettamente con il percorso della sciatrice, protagonista di tre edizioni olimpiche. La lista dei suoi successi comprende la medaglia d’oro conquistata nella discesa libera a PyeongChang 2018, l’argento ottenuto a Pechino 2022 e il bronzo conquistato a Milano-Cortina 2026.

Sofia Goggia: l’emozione sui social e i tanti messaggi di congratulazioni per la sua laurea

A celebrare il traguardo accademico è stata la stessa atleta con una frase semplice ma significativa: “Che dire… finalmente dottoressa. Sono soddisfazioni”. Ad accompagnare il messaggio anche il motto latino “Nil difficile volenti”, che significa “Nulla è difficile per chi vuole”, una frase che rappresenta perfettamente la sua filosofia di vita. Alla cerimonia di proclamazione era presente anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha partecipato al Graduation Day insieme a numerosi protagonisti dello sport italiano. Tra i laureati figuravano anche l’atleta Alice Volpi, lo schermitore Davide Di Veroli, il calciatore Luca Mazzitelli e il tennista Gianmarco Gandolfi.

Tra i tanti messaggi di affetto ricevuti non è passato inosservato quello della conduttrice Antonella Clerici, che ha commentato con un affettuoso: “Brava doc”. Con questa laurea, Sofia Goggia dimostra ancora una volta che il successo non si misura soltanto con le medaglie. Lo studio, la passione e la perseveranza possono portare a grandi risultati anche lontano dalle competizioni, confermando il suo esempio positivo dentro e fuori dallo sport.