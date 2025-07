In queste ore Stefano De Martino è stato paparazzato con la sua nuova fiamma. Secondo un retroscena però il conduttore avrebbe vissuto un momento di imbarazzo, dopo aver incontrato Belen Rodriguez proprio mentre si trovava con Caroline.

Imbarazzo per Stefano De Martino

L’ultimo anno è stato decisamente ricco di soddisfazioni, a livello professionale, per Stefano De Martino. Da quando è arrivato alla conduzione di Affari Tuoi, il presentatore partenopeo è entrato sera dopo sera nelle case degli italiani e ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori. Il game show nel mentre ha raggiunto ascolti record, come non se ne vedevano da 10 anni, e si è confermato essere uno dei contenuti più seguiti del primo canale.

Allo stesso tempo però De Martino è finito anche al centro del gossip per via della sua vita sentimentale e solo nelle ultime ore è stato paparazzato con quella che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma. Lei si chiama Caroline, ha 22 anni ed è la figlia di un caro amico del conduttore. I due sono stati beccati insieme in Sardegna e le foto dei loro baci stanno già facendo il giro del web.

Il settimanale Oggi tuttavia ha aggiunto un retroscena che non è passato inosservato e che sta facendo discutere. Stando a quanto si legge, mentre si trovava in un noto ristorante di Porto Cervo insieme alla sua nuova fiamma e ai genitori di lei, Stefano De Martino avrebbe incontrato nientemeno che la sua ex moglie Belen Rodriguez. Dopo un primo momento di imbarazzo generale, il presentatore avrebbe salutato con un affettuoso abbraccio la showgirl argentina, per poi tornare al suo tavolo. Pare anche che la conduttrice, prima di andar via, avrebbe lanciato un bacio a Stefano e che tra le due donne siano volati sguardi gelidi.

De Martino intanto non è ancora uscito ufficialmente allo scoperto con Caroline. Pare però che i due si stiano frequentando da qualche settimana. Ma come proseguirà la conoscenza? Non resta che attendere per scoprirlo.