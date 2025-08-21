Concerto speciale a Pescara per Fedez, dove per la prima volta i figli Leone e Vittoria hanno assistito a una sua esibizione dal vivo. Il rapper si è detto emozionato, anche per il legame affettivo con la città, dove trascorreva le estati da bambino.

Fedez si esibisce davanti a Leone e Vittoria

Una serata piena di emozioni per Fedez, che allo Stadio del Mare di Pescara ha vissuto un momento indimenticabile: per la prima volta, i suoi figli Leone e Vittoria, avuti con l’ex moglie Chiara Ferragni, hanno assistito a un suo concerto dal vivo.

Un appuntamento dunque molto speciale non solo per la presenza dei bambini, ma anche per il legame affettivo molto forte che il rapper ha con la città abruzzese. “Felice che i miei figli abbiano assistito per la prima volta ad una mia esibizione nel luogo in cui ho passato tutte le estati della mia infanzia. Grazie Pescara”, ha scritto Fedez nelle sue storie su Instagram, condividendo così tutta la sua gioia per la serata.

Sul palco, Fedez ha portato in scena i suoi brani più amati, da “Battito” a “Senza pagare”, in uno show energico e coinvolgente. E mentre cantava, tra la folla c’erano anche loro: i suoi bambini, che certamente conserveranno nel cuore questa splendida serata e questi meravigliosi ricordi.

Storia Instagram Fedez

Il concerto di ieri a Pescara è stato anche l’ultima tappa di una serie di dj set estivi per Fedez, che ha già dato appuntamento ai fan per il suo ritorno al Forum di Assago, il 19 e 20 settembre. Un live importante per il rapper, a dieci anni esatti dal suo primo concerto da solista proprio nello stesso palazzetto milanese.

In questo momento, però, Fedez si gode tutta l’emozione per aver cantato per la prima volta in concerto davanti ai suoi figli, Leone e Vittoria.