Non solo Salmo e il suo dissing infuocato. Durante un concerto a Trinitapoli, Francesco Sarcina ha attaccato Fedez, Tony Effe e Sfera Ebbasta, criticando duramente i loro testi, l’uso dell’autotune e l’ostentazione di ricchezza: “Non sanno cantare, robaccia, i testi fanno schifo”.

Francesco Sarcina VS Tony Effe, Fedez e Sfera Ebbasta

Il concerto di Francesco Sarcina andato in scena sabato sera a Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani, ha riservato al pubblico anche un momento di critica. Tra una canzone e l’altra, il frontman de Le Vibrazioni si è preso la scena con un monologo ricco di stoccate che ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale e dividendo l’opinione pubblica.

Francesco Sarcina non si è limitato a esibirsi: ha voluto dire la sua sulla musica di oggi, senza mezzi termini, facendo nomi e cognomi di alcuni tra gli artisti più popolari e chiacchierati della scena italiana:

“Ma anche voi, che spendete 50 o 70 euro per andare a vedere questi tizi. Io non ce l’ho con un genere”. Successivamente ha fatto una serie di esempi. Ha dichiarato come in altri ambiti se qualcosa non ci va a genio lo diciamo apertamente e ci si arrabbia. A detta sua, però, non sarebbe lo stesso per quanto riguarda la musica.

“Già i loro testi fanno schifo, poi cantano con l’autotune o non cantano proprio. Devo davvero fare un elenco? L’autotune andrebbe usato per intonare, ma usato come loro non si capisce nulla“.

In seguito Francesco Sarcina ha fatto anche i nomi: “Come quello che si chiama Tony Effe o Fedez, che poi si insultano tra loro. Fanno una massa di robaccia brutta e non capisci nemmeno chi è. Anche mio figlio ascolta queste schifezze. Poi c’è Sfera, che è uno dei peggiori, mamma mia, un’ostentazione dell’ignoranza e del consumismo.”

Il cantante ha poi proseguito criticando chi ostenta ricchezza che a suo dire sarebbe solo di facciata e finta, ma niente più: “Capito che brutta razza? Questi tizi, insultano, dicono parolacce e insultano il mondo femminile soprattutto.”

Non è mancata qualche frecciata anche ai volti della politica, ma principalmente il discorso si è concentrato sulla musica. Infine, rivolgendosi al pubblico, ha detto: “E voi nel pubblico state cantando meglio del 90% dei cantanti che oggi vengono passati in radio. Noi non c’entriamo, siamo roba vecchia e non vogliamo mischiarci a loro”. L’intervento di Francesco Sarcina ha diviso e non poco il pubblico, tra chi si è detto d’accordo con le sue parole e chi, invece, ha avuto da ridire.