Dopo Angela Nasti, Stefano De Martino è stato beccato in barca in Sardegna in compagnia di una bionda misteriosa.

Stefano De Martino pizzicato con una bionda misteriosa

Mentre Affari Tuoi continua a registrare ascolti da record e a consacrare Stefano De Martino come uno dei volti più amati della televisione italiana, l’attenzione del pubblico si concentra sempre più anche sulla sua vita privata. L’ultimo gossip arriva direttamente dalla Sardegna, dove il conduttore è stato paparazzato in compagnia di una ragazza misteriosa.

A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica, noto esperto di gossip, che su Instagram ha condiviso alcune immagini che ritraggono Stefano De Martino di spalle. Nonostante l’angolazione, i suoi tatuaggi lo rendono riconoscibile togliendo ogni dubbio. “È la sua amica speciale preferita”, ha scritto Rosica, rivelando che la ragazza si chiamerebbe Caroline e sarebbe una presenza costante – seppur non esclusiva – nella vita del conduttore.

Foto Alessandro Rosica su Stefano De Martino

Secondo quanto riportato, tra i due ci sarebbe un legame che dura da qualche anno. Caroline sarebbe una delle poche a frequentare con una certa regolarità Stefano De Martino anche lontano dai riflettori. “Lei sarebbe la sua preferita, la porta sempre in vacanza. In questo momento sono in Sardegna molto affiatati”, ha aggiunto Rosica. Inoltre, pare che Stefano conosca già la famiglia della ragazza e che non siano rare le cene insieme. Tuttavia, lo stesso tipo di rapporto – caratterizzato da amicizia intima e occasioni condivise – esisterebbe anche con altre due ragazze.

Nel corso degli ultimi mesi, De Martino è stato più volte accostato a diversi nomi femminili. Prima l’ex Gilda Ambrosio, con cui si parla di una semplice amicizia speciale, poi Angela Nasti, con cui si vocifera di un presunto flirt alimentato da scatti sospetti, videochiamate durante la partita del Napoli e addirittura presunte presentazioni in famiglia. Ma anche in quel caso, nessuno ha mai confermato nulla e ora pare sia spuntata una terza persona.

Per il momento, Stefano De Martino si dichiara single. Ma le vacanze in Sardegna sembrano avere tutto il sapore di una compagnia… molto speciale!