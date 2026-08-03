Fedez rompe il silenzio sul litigio con Pio e Amedeo e racconta il retroscena che, a suo dire, ha messo fine alla loro amicizia.

A distanza di anni dalle polemiche, Fedez rompe il silenzio sui motivi del litigio con Pio e Amedeo. Ospite del podcast Tavolo Parcheggio, il cantante racconta un episodio che lo avrebbe profondamente ferito durante il periodo della malattia e chiarisce che le battute in tv non c’entrano con la fine della loro amicizia.

“Non sono gli insulti”, Fedez svela il vero motivo del litigio con Pio e Amedeo

Ospite del podcast Tavolo Parcheggio, condotto da Gianmarco Zagato e Nicole Pallado, Fedez è tornato a parlare del rapporto ormai interrotto con Pio e Amedeo, svelando un retroscena che, secondo il rapper, sarebbe rimasto finora nascosto. Per molto tempo si è pensato che l’allontanamento tra i tre fosse nato dopo alcune battute del duo comico durante una trasmissione Rai nel 2021, ma il cantante ha deciso di chiarire la sua versione dei fatti. Fedez ha spiegato che gli scherzi e le provocazioni televisive non sarebbero mai stati il vero motivo della fine dell’amicizia: “Non mi sono offeso per quello. Me ne frega nulla”. Il nodo della vicenda, secondo il rapper, sarebbe invece legato a un episodio avvenuto in un momento particolarmente delicato della sua vita, quando stava affrontando l’operazione per il tumore.

Il retroscena sulla rottura con Pio e Amedeo: il post durante la malattia di Fedez

Nel corso dell’intervista Fedez ha raccontato che il comportamento di un familiare di uno dei due comici avrebbe rappresentato il punto di rottura definitivo. Senza fare nomi né indicare a quale dei due artisti fosse legato il parente coinvolto, il rapper ha dichiarato: “Il fratello di uno dei due, quando mi sono ammalato di tumore, ha pubblicato un post molto brutto dove mi insultava mentre mi stavano operando”.

Secondo Fedez, proprio questo episodio sarebbe stato successivamente escluso dai racconti pubblici sulla fine del rapporto: “Loro fanno finta di nulla e non la dicono quando vanno nei podcast”. Il cantante ha aggiunto di aver trovato quel gesto particolarmente doloroso, soprattutto per il momento di fragilità che stava vivendo: “Questa cosa non l’ho trovata piacevole”. Il rapper ha lasciato volutamente l’identità della persona coinvolta nell’anonimato. La mancanza di dettagli ha alimentato soltanto ipotesi sulla possibile famiglia di appartenenza, considerando che entrambi i comici hanno fratelli lontani dal mondo dello spettacolo. Senza ulteriori dichiarazioni, però, l’autore del presunto post resta sconosciuto.

Il terzo figlio di Fedez: la gravidanza di Giulia Honegger e lo sfogo contro i paparazzi

Durante l’intervista Fedez ha affrontato anche il tema della gravidanza della compagna Giulia Honegger, spiegando che inizialmente la coppia aveva scelto di mantenere il massimo riserbo fino alla nascita del bambino. A cambiare i loro piani, però, sarebbe stata la presenza insistente dei fotografi durante una vacanza a Forte dei Marmi. “Avrei voluto tenermelo per me fino al parto”, ha raccontato il rapper, spiegando di aver deciso di anticipare l’annuncio dopo essersi accorto di essere seguito dai paparazzi: “Era ormai inevitabile che sarebbero uscite le foto di lei con la pancia, e quindi abbiamo preferito bruciarli sul tempo e postare la storia su Instagram”.

Da qui anche una critica al mondo del gossip e alla ricerca dello scoop a tutti i costi: “Si erano piazzati di fronte a noi per tutto il giorno. In Italia li trovo antipatici, lo trovo un lavoro parassitario”. Un altro sfogo, dunque, con cui Fedez ha raccontato pubblicamente il desiderio di proteggere la propria vita privata e quella della sua famiglia.