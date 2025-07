Una segnalazione rivela che una delle fidanzate di Temptation Island è stata beccata senza il suo compagno al mare: “Piangeva, era provata”.

Temptation Island, la segnalazione su una delle fidanzate

Stasera Temptation Island torna in TV con una nuova puntata. Mentre si attende di capire il futuro di Alessio e Sonia M, tra le relazioni più chiacchierate di questa edizione, c’è un’altra coppia che ha attirato l’attenzione. Denise e il suo fidanzato Marco infatti sono al centro di pettegolezzi, in quanto lei è stata pizzicata dopo la fine delle registrazioni.

Ricordiamo che attualmente il programma è in corso e lei si è parecchio avvicinata al single Flavio, anche se secondo un rumor lanciato da LorenzoPugnaloni.it tra Denise e il tentatore non ci sarebbe stato un seguito fuori da Temptation Island. Anzi, lui sarebbe nel mirino per un papabile trono a settembre.

LEGGI ANCHE: Patty Pravo lancia una frecciata ad Elodie

Ma torniamo a Denise e Marco. Dalle foto che circolano in rete non c’era nessun ragazzo accanto a lei, ma solo una sua amica a quanto pare. Nessuna traccia, invece, del fidanzato Marco con cui ha preso parte proprio al reality delle tentazioni di Canale 5. Le due sono state avvistate, come rivelato dalla segnalazione giunta a Reality Edition, al lido di Fregene: “Ero al Singita (Roma) e Denise di Temptation Island era di fronte a me”.

Nel messaggio l’utente però ci ha tenuto a fare una precisazione e confidato di averla vista “visibilmente provata, forse stava proprio piangendo”.

La segnalazione su Temptation Island

Questo pettegolezzo potrebbe voler dire tutto e niente. Magari tra Denise e Marco le cose si sono sistemare, ma lui non ha potuto trascorrere del tempo con lei al mare. Non è detto quindi abbiano deciso di intraprendere strade separate. Anche perché ricordiamo che fino a che non si conclude Temptation Island le coppie non possono mostrarsi insieme.

Solo con un po’ di pazienza scopriremo quindi come si è conclusa l’esperienza a Temptation Island per Denise e Marco.