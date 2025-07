Ieri Helena Prestes ha realizzato una diretta su Instagram, dove sono comparsi anche dei messaggi dal fandom Zelena (legato a lei e Zeudi). Javier Martinez, fidanzato della modella brasiliana, ha risposto per le rime facendo però arrabbiare l’ex gieffina.

Javier Martinez sbotta con il fandom Zelena

Nonostante il Grande Fratello sia finito da mesi e sono in corso i casting per la prossima edizione, i fandom sono ancora molto caldi e sui social ogni minimo movimento degli ex gieffini è motivo di chiacchiere. Ed è ciò che si è verificato ieri nel corso di una live Instagram di Helena Prestes che ieri, peraltro, ha festeggiato il suo compleanno. Con lei presente anche il suo fidanzato Javier Martinez.

L’argentino è sbottato dopo una serie di commenti che comparivano durante la diretta. “Io ora ho letto ‘Zelena vive’. Io non capisco perché ancora, perché le Zelena…“, ha detto il pallavolista. Per chi non lo sapesse si fa riferimento al fandom che univa Helena e Zeudi.

Dopo questa frase di Javier, però, Helena Prestes ha messo una mano davanti alla bocca del fidanzato chiedendogli di non criticare nessuno: “Stai zitto, amore. Sei nella mia live, dai smettila, non fare così con loro. Io vi amo tutti“.

una virilità talmente piccola che a luglio 2025 durante il compleanno della sua fidanzata lui pensa al fandom zelena perché noi vinciamo sempre pic.twitter.com/s5mr9cBrjP — ei belíssima (@edoruta) July 16, 2025

Successivamente, però, Javier Martinez ha ripreso la parola e lanciato una stoccata al fandom Zelena. Ha rivelato infatti che il regalo ricevuto da Helena Prestes l’ha utilizzato anche lui: “Ok scusa. Sì anche io vi amo tutti. Allora io ringrazio il gruppo Zelena che ha regalato a Helena lo skateboard, volevo dirvi che l’ho usato anche io, grazie“.

Helena Prestes ha subito voluto far capire di non trovarsi minimamente d’accordo con il suo fidanzato. Per tale ragione ci ha tenuto a ribadire: “Io non parlerò mai di questa cosa e non mi prendo la responsabilità di quello che ha appena detto lui. Shut up“.

Poco prima di lasciare la diretta, Javier Martinez ha salutato gli utenti con un messaggio rivolto alle Zelena: “Ho solo detto che per me dovreste smettere di esistere. Però vabbè. Non avete senso“. Helena Prestes è sembrata parecchio infastidita e ha così chiuso: “Non è vero! Ragazzi non facciamo discussioni per questa cosa, ok? Devo respirare“.

Inutile dirvi che questo momento ha generato un dibattito sui social tra fan.