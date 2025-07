Siamo certi che la curiosità sul destino delle coppie del reality show sia parecchia, quindi scopriamo insieme se Valentina e Antonio stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2025. Tutte le news.

Il percorso di Valetina e Antonio a Temptation Island

Prima di capire se Valentina e Antonio stanno ancora insieme dopo Temptation Island, forse è bene fare un passo indietro e parlare del loro percorso nel programma.

Alta tensione tra Antonio e Valentina, protagonisti di un percorso tormentato e ricco di colpi di scena. Lei, durante alcuni momenti al villaggio, ha raccontato dettagli della loro vita fuori dal programma che hanno ferito profondamente Antonio, tanto da spingerlo a minacciare di abbandonare l’esperienza. Valentina, dal canto suo, non ha risparmiato critiche, accusandolo di essere infantile, tirchio e di non valorizzare la loro relazione, arrivando perfino a fare paragoni con l’attenzione ricevuta dal single Francesco.

Nel frattempo, Antonio si è avvicinato alla single Marta, creando un ulteriore clima di incertezza. Valentina è apparsa delusa e spiazzata da queste immagini, ma è stato Antonio a perdere davvero la calma quando ha visto la fidanzata sempre più complice con il tentatore. Preso dalla gelosia, si è lanciato per tutto il villaggio cercando di raggiungerla, senza successo.

Il punto di svolta arriva quando Antonio, travolto dalle emozioni, ammette a sé stesso di amarla ancora. Ma decide di vendicarsi con uno scherzo: finge un interesse per Marta solo per vedere la reazione di Valentina.

Il falò di confronto

Cos’è successo durante il falò di confronto tra la Valentina e Antonio? Ad oggi ancora non abbiamo alcuna informazione e dobbiamo solo attendere.

Durante il falò di confronto finale, la verità viene a galla. Valentina scopre lo scherzo e, inaspettatamente, Antonio le sorprende con una proposta di matrimonio. Emozionata, lei accetta.

Ciò di cui parleranno porterà a una decisione finale e solo in seguito scopriremo se Valentina e Antonio stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2025.

Valentina e Antonio stanno ancora insieme oggi?

Valentina e Antonio stanno ancora insieme oggi dopo la fine di Temptation Island? Le informazioni in nostro possesso sono, al momento, nulle.

La fine del reality è prevista verso agosto, di conseguenza ne sapremo di più in quel periodo. Inoltre, i profili delle coppie durante la messa in onda su Canale 5 sono privati e non è possibile curiosare.

Lasciato il programma oggi Antonio e Valentina….. (IN AGGIORNAMENTO)

Cos’è successo un mese dopo?

Valentina e Antonio un mese dopo

Probabilmente sarete curiosi di capire cos’è successo un mese dopo tra Valetina e Antonio! Stanno ancora insieme dopo Temptation Island oppure hanno preso strade diverse?

La risposta arriva quando la coppia si presenta davanti a Filippo Bisciglia in una puntata speciale che segue il finale dell’edizione.

(IN AGGIORNAMENTO)

Le coppie di Temptation Island

Ovviamente i due non sono gli unici a partecipare a Temptation Island 2025, di conseguenza vi lasciamo l’elenco con tutte le altre coppie nel caso in cui voleste conoscerle meglio:

Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario, Marco e Denise.