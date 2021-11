La frase di Francesca Cipriani indigna il web

Ieri nel pomeriggio una frase pronunciata da Francesca Cipriani ha indignato non poco gli utenti del web. Cosa è successo? Ve lo spieghiamo subito. A tavola si parlava di ‘cibi strani’ e tra i tanti esempi si è parlato delle zampe di gallina. Durante la conversazione però la gieffina si è lasciata scappare una frase che non è piaciuta per nulla a chi segue il Grande Fratello Vip. Ecco l’estratto di Biccy e del video sottostante:

“Non prendete esempio dalla Cina, perché mangiano pure i cani e i gatti. Quello non è un buon esempio. Ho visto il servizio de Le Iene sui cani e i gatti e mi sono sentita male davvero. Senti io la penso così“, ha detto Francesca Cipriani rivolgendosi ai suoi compagni. Soleil Sorge, fin da subito, è parsa piuttosto contrariata dalle sue parole.

Proprio l’influencer ha ripreso la compagna d’avventura sottolineando come sia ingiusto il suo discorso:

“Ma di cosa stai parlando Francy? Senza offesa, ma non si giudica un’altra cultura così. Non giudicare così un popolo e la sua cucina, è tremendo”, ha detto Soleil rivolgendosi a Francesca Cipriani. “La cucina cinese è una delle più prelibate al mondo e quindi non dire che non sono un buon esempio. Perché ok che è tremendo quello che alcuni fanno ad animali che noi riteniamo domestici. Però è altrettanto brutto quello che noi facciamo ad animali che mangiamo, per esempio il cavallo? Non si può giudicare gli altri e non farlo con il proprio Paese. Poi la crudeltà si condanna sempre. Non si generalizza mai dicendo cose come ‘non prendiamoli ad esempio che loro mangiano i cani e i gatti’. Certe cose non si possono dire così con leggerezza generalizzando“.

Ha provato a spiegare la Sorge rivolgendosi a Francesca Cipriani. Dello stesso avviso della Sorge anche Katia Ricciarelli: “Anche noi mangiamo il cavallo. Io condanno la crudeltà, non mi parlate di questo che mi fa orrore. Pensate che a me fanno schifo tante cose nostre tipo la trippa“.

Soleil, nella più totale calma, cercava di spiegare quanto sia sbagliato giudicare un’altra cultura che non sia la propria e Francesca, nella sua più totale ignoranza, ribadiva “eh ma il servizio…” quando doveva soltanto TACERE #gfvip pic.twitter.com/pjzIjzLtyl — Vale ♐️ (@afiresign_) November 10, 2021

Quanto detto da Francesca Cipriani ha indignato gli utenti del web. Se alcuni si sono trovati in parte d’accordo con le sue parole (per quanto riguarda il discorso di cani e gatti), altri invece hanno condannato il suo pensiero. Voi che ne pensate? L’ex Pupa, intanto, in questi giorni è stata protagonista anche di un altro episodio…

Giucas taglia i capelli a Francesca, che si infuria

Pochi giorni fa nella Casa del Grande Fratello Vip è tornata la temuta prova del pulsantone. Tutti i concorrenti dopo aver pigiato il pulsante presente in giardino dopo il suono del segnale acustico hanno il compito di fare ciò che gli viene chiesto, altrimenti rischiano una penalità. Vittima di questo Francesca Cipriani per mano di Giucas Casella.

L’illusionista è stato richiamato dagli autori a tagliare una ciocca di capelli a uno dei concorrenti. Giucas, che forse voleva vendicarsi con Francesca Cipriani per avergli tinto e tirato più e più volte i capelli, ha pensato bene di andare dritto da lei. In quel momento la gieffina era in cucina, intenta a seguire le istruzioni delle coinquiline. A un certo punto, indisturbato, Giucas Casella (con la complicità di Clarissa Selassié) si è avvicinato a lei e ha eseguito il compito.

Francesca Cipriani appena si è resa conto di quanto fatto da Giucas Casella ha iniziato a urlare: “Ora mi inca**o, mi inca**o veramente. Ma sei un cog***ne sei, ti ammazzo!”. Sebbene Giucas abbia cercato di farle capire che si trattasse della prova del pulsantone, lei non ne ha voluto proprio sapere. Casella si è giustificato ancora dicendo che anche lei gliene ha combinate tante in queste settimane e dunque doveva stare al gioco. I due si sono rincorsi per tutta Casa con la Cipriani davvero imbufalita: “Mi hai tagliato mezza testa di capelli. Sei un uomo morto, un uomo finito!”.

Così Giucas e Francesca hanno continuato a battibeccare per un po’, mentre tutti gli altri hanno provato a riportare serenità in Casa. Per fortuna in soccorso di Francesca Cipriani è intervenuta Soleil Sorge. L’influencer si è armata di forbici e le ha sistemato il taglio.

Novella 2000 © riproduzione riservata.