“Come far funzionare un matrimonio”: Affari Tuoi, Stefano De Martino lancia una frecciatina a Belen?

Tra gioco e colpi di scena, Affari Tuoi richiama matrimonio e il passato tra Belen e Stefano De Martino. Ecco cosa è successo in studio.

Il ritorno di Affari Tuoi dopo la pausa per i Mondiali 2026 ha riportato in prima serata la consueta combinazione di gioco, emozioni e momenti di intrattenimento. La puntata del 23 giugno ha alternato la tensione della gara alle parentesi più leggere in studio, confermando la formula che continua a caratterizzare il programma condotto da Stefano De Martino, tra riferimenti al matrimonio e accenni alla sua storia con Belen Rodriguez.

Ritorno in onda di Affari Tuoi e la partita di Angelica

Affari Tuoi è tornato in programmazione dopo la pausa legata ai Mondiali 2026, riportando in studio Stefano De Martino per la puntata del 23 giugno. La concorrente della serata è stata Angelica, originaria della Puglia, che ha scelto un accompagnatore decisamente insolito: il suocero. L’apertura della puntata ha lasciato spazio anche all’intrattenimento leggero, con una gag firmata da Herbert Ballerina dedicata alla “prova costume”, pensata per alleggerire l’atmosfera prima del gioco.

La partita era iniziata in modo favorevole per la concorrente, che aveva eliminato diversi pacchi di scarso valore e individuato anche quello contenente 50.000 euro. La prima proposta del “Dottore”, pari a 33.000 euro, era stata respinta senza esitazioni. Tuttavia, la situazione si è ribaltata quando dal tabellone sono usciti i premi più alti, da 200.000 e 300.000 euro, portando a offerte successive progressivamente più basse. Angelica ha continuato a rifiutare anche 20.000 e 26.000 euro, oltre alla possibilità di cambiare pacco. Nel finale, con rimasti solo 30.000, 100.000 euro e lo zero, è arrivata una proposta da 65.000 euro che la concorrente ha deciso di accettare dopo una lunga riflessione. Il verdetto finale ha però ribaltato tutto: il pacco iniziale conteneva 100.000 euro, trasformando la chiusura in un epilogo dal sapore amaro.

“Come far funzionare un matrimonio”: Affari Tuoi, Stefano De Martino lancia una frecciatina a Belen?

Nel corso della puntata non è mancato un momento legato alla vita privata della concorrente. Angelica ha raccontato di aver conosciuto prima i genitori del futuro marito grazie a una scuola di ballo frequentata in comune, elemento che ha innescato una battuta di De Martino sul tema delle relazioni e della famiglia. Il conduttore ha scherzato: “Chi si vuole sposare e far funzionare il matrimonio faccia come lei. Prima i suoceri, poi il resto”, frase che ha suscitato risate in studio e sui social.

Il riferimento ha inevitabilmente riportato l’attenzione sul passato sentimentale di Belen Rodriguez e De Martino, sposati nel 2013 e genitori di Santiago, oggi separati in modo definitivo ma ancora legati da un rapporto di collaborazione familiare. Nel complesso, la puntata ha alternato tensione di gioco e momenti più leggeri, confermando il mix tra intrattenimento e racconto personale che caratterizza il programma.