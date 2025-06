In occasione della presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026, Francesca Fagnani ha spiegato finalmente perché l’intervista di Anna Pettinelli non è mai andata in onda a Belve. Le sue parole fanno chiarezza dopo il tanto brusio nelle scorse settimane.

Francesca Fagnani su Anna Pettinelli a Belve

Dopo settimane di voci, illazioni e commenti ironici, è arrivata la spiegazione ufficiale di Francesca Fagnani sul “caso” dell’intervista ad Anna Pettinelli mai andata in onda a Belve. A dissipare ogni dubbio è stata la stessa giornalista, che durante un incontro con la stampa alla presentazione dei Palinsesti Rai (qui i dettagli dell’offerta DayTime e Prime Time) ha raccontato con trasparenza cos’è davvero accaduto.

Ai colleghi di SuperGuidaTv Francesca Fagnani ha rivelato: “L’intervista ad Anna Pettinelli? Non è successo nulla di che. Io avevo fatto quattro interviste il martedì precedente ed ero andata lunghissima, troppo lunga anche rispetto alla seconda serata che è quella di Nino Frassica. Avevo altre quattro interviste e avrei finito alle 2:00.

Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e l’ho fatto con grande dispiacere. Era un’intervista molto garbata e carina com’è Anna. Mannaggia”, ha detto Francesca Fagnani.

Un chiarimento quello di Francesca Fagnani che arriva dopo il video virale che Anna Pettinelli ha pubblicato sui suoi social, mostrando il dietro le quinte della puntata mai trasmessa.

Nel filmato la speaker radiofonica appariva pronta per entrare in studio e accolta dagli applausi del pubblico. In sottofondo si sentivano le parole di Francesca Fagnani, ma poi non abbiamo mai effettivamente visto le sue dichiarazioni.

Il video, condiviso su Instagram, è stato accompagnato da un messaggio ironico indirizzato al suo manager Andrea Di Carlo: “Andrea caro, Grace Jones davvero no! Ma moscia mai!”. Un chiaro riferimento all’articolo di Dagospia, che aveva definito l’intervista “troppo moscia” per essere mandata in onda.

Nonostante la replica leggera di Anna Pettinelli, il giornalista Giuseppe Candela ha ribadito su Twitter che l’intervista era stata effettivamente registrata, ma scartata per mancanza di incisività. Ora però, con la versione di Francesca Fagnani, si chiude (forse) la faccenda.

Non ci sarebbe stata nessuna bocciatura per contenuti, solo limiti di tempo televisivo. E magari chissà se Francesca Fagnani e il team di lavoro decideranno di proporre l’intervista potrebbe magari su RaiPlay come contenuto extra o chissà, magari, nella prossima stagione.